Le anticipazioni settimanali di Terra Amara relative alle puntate in onda dal 13 al 18 marzo, rivelano che Demir tornerà in libertà grazie a Sermin. La moglie di Sabahattin sarà costretta a ritrattare la sua deposizione da Hunkar. Una volta tornato in libertà, Demir si renderà conto che Zuleyha, quando ha avuto la minaccia di aborto, non stava fuggendo con Yilmaz.

Sermin si fa pagare da Hunkar ma non si presenta in tribunale: trame al 18 marzo

Le prossime puntate di Terra amara, saranno ricche di colpi di scena. Tutto riprenderà dal momento in cui Zuleyha avrà fatto ritorno a casa dopo la minaccia di aborto.

Hunkar sarà convinta che la nuora stesse fuggendo con Yilmaz e a nulla serviranno le spiegazioni di Zuleyha su quanto accaduto. Intanto, proprio Hunkar si ritroverà a dover vendere parte dei suoi terreni per racimolare il denaro da dare a Sermin per ritrattare la deposizione. Sermin infatti, sarà l'unica persona in grado di far scagionare Demir. Hatip farà un'offerta per l'acquisto dei terreni, ma Hunkar li venderà a Fekeli. Il padrino di Yilmaz le prometterà di rivenderglieli allo stesso prezzo nel momento in cui Hunkar avrà il denaro per farlo. La donna non sa che Sermin sta facendo il doppio gioco e che non avrà nessuna intenzione di testimoniare al processo.

Sermin costretta da Hunkar a ritrattare: anticipazioni Terra amara

Scorrendo le anticipazioni infatti, si viene a sapere che Sermin, una volta ottenuto il denaro dalla zia, deciderà di fuggire in Francia. Non ha, però, fatto i conti con Hatip, il quale se la prenderà con lei per non essere riuscito a mettere le mani sui terreni della famiglia Yaman.

Saputo che Sermin sta per fuggire, le metterà alle calcagna i suoi scagnozzi. Poco dopo, Sermin verrà ritrovata sanguinante e priva di sensi nella sua auto. Trasportata in ospedale, la donna rimarrà priva di sensi per parecchie ore. Hunkar a questo punto, sarà disperata, visto che se dovesse morire, svanirà anche l'unica possibilità di far scarcerare Demir.

Sermin si risveglierà e verrà costretta da Hunkar a rendere la sua testimonianza davanti al procuratore.

Terra amara: Demir scarcerato scopre che la moglie non voleva fuggire con l'ex

Nelle puntate in onda sino al 18 marzo, Demir potrà finalmente tornare in libertà, prosciolto da ogni accusa. Sermin, non svelerà però alla polizia l'identità del vero assassino. Hatip non vorrà rischiare e si allontanerà per qualche tempo da Cucurova. Intanto, tornato alla tenuta, Demir si troverà a dover affrontare la moglie, accusata sia di aver tentato di fuggire con Yilmaz, sia di aver spinto Saniye dalle scale. Alla fine, Zuleyha verrà scagionata da entrambe le accuse. Demir scoprirà la verità su quanto successo il giorno della minaccia di aborto.

La moglie non aveva progettato nessuna fuga. Grazie alla testimonianza di Gulten, si scoprirà anche che non è stata Zuleyha a spingere Saniye giù dalle scale. Per ulteriori dettagli, non resta che seguire i nuovi episodi di Terra amara, in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 a partire dalle 14:10.