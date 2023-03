Il Paradiso delle Signore continua ad andare in onda su Rai 1 con nuovi avvincenti episodi. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 20 al 24 marzo rivelano che Flora deciderà di andare a lavorare per Umberto. La notizia non farà piacere a Vittorio e neanche a Maria, che avrà uno scontro molto duro con Ravasi. Le Veneri saranno giù di morale sia per l'addio di Flora che per l'arrivo di una nuova concorrenza. Il direttore però, esorterà i dipendenti ad essere fiduciosi.

Spoiler Il Paradiso delle signore, nuove puntate: Gloria ha il cuore infranto

La gravidanza di Gemma ha fatto si che Ezio non potesse rivelare a Veronica della sua relazione con Gloria. Quest'ultima sarà giù di morale e abbandonerà l'idea di poter vivere una relazione alla luce del sole con Colombo. La mamma di Stefania deciderà di intraprendere una nuova strada e proverà ad allontanarsi da Ezio, ma il destino farà si che i due si ritrovino nuovamente. Gloria e il marito passeranno insieme una notte di passione e questo scatenerà i sensi di colpa di Ezio. L'uomo capirà che non può più andare avanti così e deciderà di fare una scelta tra Gloria e Veronica. Intanto, ci sarà l'inaugurazione della nuova attività di Colombo e sia Zanatta che Moreau vi parteciperanno.

La mamma di Stefania parlerà con Armando e gli confiderà di essere pronta a prendere una decisione drastica. In seguito, la donna rivelerà di aver deciso di partire.

Vittorio e Roberto saranno impegnati nel fronteggiare la nuova concorrenza. Conti avrà una brillante idea per rilanciare la nuova collezione. Nonostante Flora abbia deciso di lasciare Il Paradiso, Matilde la convincerà a collaborare per l'ultima volta con Maria.

Trame Il Paradiso delle signore: Irene e Francesco sospettano di Lamantia

Per Vito arriveranno cattive notizie da oltreoceano. La sua azienda in Australia starà attraversando dei grossi problemi e per farvi fronte, il contabile mentirà a Maria. Irene scorgerà Lamantia in compagnia di una donna misteriosa e anche Francesco lo vedrà.

Il figlio di Palma inizierà a dubitare della fedeltà di Vito. Cipriani chiederà ad Alfredo d'indagare sulla questione. Perico sembrerà avere una spiegazione per il comportamento dell'amico.

Per Roberto arriverà una cattiva notizia, che lo frenerà nel realizzare il sogno di Mario. Landi scorgerà Gemma in abito da sposa e sarà li che avrà in mente una brillante idea. L'uomo farà una proposta alla figlia di Veronica, che potrebbe cambiare in maniera drastica le loro vite.

Adelaide caccerà Matilde e Tancredi dalla sua villa, sentendosi da loro tradita. Il fratello di Marco noterà l'inquietudine della moglie per tutta la vicenda.