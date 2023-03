Sono passati sette giorni da quando Antonella Fiordelisi è stata eliminata dal Grande Fratello Vip e, fatta eccezione per l'ospitata alla semifinale del reality, la ragazza non ha partecipato a nessun altro programma televisivo.

A spiegare il motivo della "sparizione" della giovane dai format Mediaset, è stato Amedeo Venza con un'Instagram Stories che coinvolge anche Edoardo Donnamaria. Pare che quelli che i fan hanno ribattezzato "Donnalisi" non sarebbero stati cercato da neppure una trasmissione per raccontarsi.

Aggiornamenti sul Grande Fratello Vip

L'attacco che ha fatto a Micol ha permesso ad Antonella di essere al centro dell'attenzione anche nella semifinale del Grande Fratello Vip. L'influencer è stata protagonista di diversi blocchi della penultima puntata, compreso quello in cui ha raccontato di quanto è felice con Edoardo.

Un particolare che i fan hanno notato nei giorni scorsi, però, è che Fiordelisi non è apparsa in nessun'altra trasmissione da quando ha abbandonato la casa più spiata d'Italia: a differenza dei concorrenti che sono stati eliminati prima di lei, ad esempio, la salernitana non è stata intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo.

I sostenitori della giovane si chiedono anche come mai lei e Donnamaria non si siano ancora raccontati in qualche altro format, anche perché il loro amore è sicuramente il più discusso e controverso della settima edizione del reality-show.

Il rumor sui protagonisti del Grande Fratello Vip

Su quest'argomento si è espresso anche Amedeo Venza, che in una Stories postata su Instagram il 28 marzo, ha confermato il sospetto che alcuni fan dei "Donnalisi" avevano da qualche giorno.

"Niente ospitate in tv per Antonella ed Edoardo. Voci interne vicine a varie redazioni, fanno sapere che i due non sono stati chiamati per presenziare nei salotti di punta", ha fatto sapere l'influencer tramite i social network.

Questo spiegherebbe la mancata partecipazione di Fiordelisi alle ultime puntate di Verissimo, ma anche a quelle di altri programmi di Canale 5 che solitamente accolgono tutti gli eliminati del reality-show settimana dopo settimana.

Non si conoscono ancora i motivi del "no" che le redazioni tv avrebbero detto alla coppia che si è formata all'interno della casa di Cinecittà, ma uno di questi potrebbe essere legato alla squalifica di Donnamaria dal gioco.

Attesa per il vincitore del Grande Fratello Vip

Un altro argomento che permesso ad Antonella di stare al centro dell'attenzione anche dopo l'esclusione dal Grande Fratello Vip, è la scelta di allontanarsi dai genitori che hanno parlato di bullismo da parte degli altri concorrenti nei suoi confronti.

"Io non sono mai stata bullizzata. Stavo male per Edoardo e loro non mi hanno capita, per questo ho preso le distanze", ha fatto sapere la ragazza all'inizio della puntata del 27 marzo.

Fiordelisi si è anche detta convinta di essere amata dal pubblico, lo stesso che non l'ha salvata ascoltando la richiesta di sua madre. "Sono uscita perché i miei fan hanno visto che stavo male", ha ripetuto la giovane nel corso del confronto che ha avuto l'altra sera con Micol.

Un parere condiviso dalla maggior parte degli spettatori di Canale 5, però, è quello che la 25enne sarebbe uscita piuttosto male dal faccia a faccia con Incorvaia: quest'ultima, infatti, ha reagito con classe alle frecciatine che Antonella le ha lanciato in diretta sia sull'aspetto fisico ("Sei gelosa di me") che sulla breve frequentazione che ha avuto con Donnamaria poco prima di ritrovarsi all'interno della casa più spiata d'Italia.