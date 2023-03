Nel corso della penultima puntata del Grande Fratello Vip, Antonella è stata interpellata più volte. Alfonso Signorini ha messo la ragazza a confronto con Micol e per tutta la sera le ha fatto domande su quello che stava accadendo nella casa. Nel suo primo intervento da ex concorrente, però, la salernitana ci ha tenuto a scusarsi con il pubblico per l'atteggiamento che i suoi genitori hanno avuto quando era "reclusa": Fiordelisi ha detto di essersi allontanata dalla famiglia e di essere stata tutta la settimana con Edoardo.

Aggiornamenti sulla protagonista del Grande Fratello Vip

Durante la puntata del Grande Fratello Vip che ha promosso Nikita e Tavassi alla finale, si è parlato ancora di Antonella e del ruolo che ha avuto in casa negli ultimi mesi. Il presentatore ha riaccolto la 25enne in studio e all'inizio della serata le ha chiesto come ha vissuto la prima settimana da donna libera.

Fiordelisi ha fatto un breve discorso per ringraziare i fan e per precisare che lei non aveva nulla a che fare con le mosse social dei suoi genitori (in primis con la richiesta ai "Donnalisi" di non salvare la loro beniamina al televoto per l'elezione del terzo finalista).

"Ho avuto modo di vedere cosa è accaduto, soprattutto con mia madre.

Ne approfitto per chiedere scusa, io non c'entro", ha detto l'influencer in diretta su Canale 5.

La novità in diretta al Grande Fratello Vip

"Io non sono mai stata bullizzata, anche perché il bullismo è un'altra cosa", ha aggiunto Antonella tra gli applausi del pubblico presente e di Alfonso.

Dopo essersi discostata dalle accuse che i suoi genitori hanno lanciato alla maggior parte dei concorrenti del Grande Fratello Vip, la giovane ha proseguito: "Se sono stata male è perché mi mancava Edoardo.

La mia famiglia non mi ha capita, infatti ho preso le distanze da loro".

Fiordelisi ha anche detto che si augura di chiarire presto sia con papà Stefano che con mamma Milva, ma per ora la situazione è ferma e lei preferisce trascorrere tutto il tempo libero che ha a disposizione con il fidanzato Donnamaria.

La storia d'amore tra i "Donnalisi" procede a gonfie vele e la dimostrazione sono le dediche che i due ragazzi si fanno sui social network quasi quotidianamente, per la gioia dei loro tantissimi sostenitori.

La stoccata dell'ex alla concorrente del Grande Fratello Vip

Nel corso della semifinale del Grande Fratello Vip, Antonella è stata protagonista di altri momenti "iconici": nel faccia a faccia che ha avuto con Micol fuori dalla porta rossa, ad esempio, la napoletana ha svelato che Edoardo ha smesso di seguirla su Instagram e questo ha scatenato la furiosa reazione di Clizia Incorvaia.

Mentre in studio si parlava dei concorrenti che sono riusciti ad accedere alla finale del 3 aprile, invece, Fiordelisi non ha perso l'occasione per punzecchiare la compagna di Tavassi dicendo: "Tra una settimana nessuno si ricorderà più di te".

Se la siciliana è rimasta in silenzio, ci ha pensato Alfonso Signorini a rispondere a questa frecciatina dichiarando: "Beh, intanto seduta su quel divano ci sei tu".

L'influencer, invece, non ha ancora commentato le parole al veleno che l'ex Gianluca le ha rivolto sui social network meno di 24 ore fa.

Ad Antonella che ha fatto una dedica romantica a Edoardo ("L'amore è quando non riesci più a dormire perché la realtà è migliore dei sogni"), Benincasa ha replicato: "No, quella si chiama ansia".