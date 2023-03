L'appuntamento con Uomini e donne torna in onda dal 6 marzo in poi e, le anticipazioni delle prossime puntate di questa stagione, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Lavinia Mauro, la quale si ritroverà a dover fare i conti con un sonoro rifiuto che non passerà affatto inosservato.

Spazio anche alle vicende di Riccardo Guarnieri che, ancora una volta, si ritroverà a vestire i panni di seduttore in studio, provando a conquistare il consenso delle dame del trono over.

Lavinia viene rifiutata in esterna: anticipazioni Uomini e donne prossime puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne che andranno in onda durante il mese di marzo in tv, rivelano che ci sarà spazio per le novità legate al percorso di Lavinia Mauro.

La tronista sarà protagonista di una nuova esterna con il giovane Alessio Corvino: i due trascorreranno dei momenti di grande sintonia e passione e, ad un certo punto, si verrà a creare anche la possibilità di lasciarsi andare alla passione.

Lavinia, infatti, proverà in tutti i modi a sedurre il corteggiatore, con la speranza di poter ottenere un bacio da lui, ma così non sarà.

Gli spoiler delle prossime puntate di questa fortunatissima stagione del talk show Mediaset rivelano che Alessio "rifiuterà" Lavinia e, in esterna, farà un passo indietro nel momento in cui si verrà a creare la situazione idonea per un bacio.

Lavinia delusa da Alessio: anticipazioni Uomini e donne

Un duro colpo per Lavinia: la tronista, infatti, non gradirà questo sonoro "rifiuto" da parte del tronista e in studio non nasconderà la sua delusione per l'epilogo dell'incontro che c'è stato con il corteggiatore.

Sta di fatto che, alla luce di questa situazione, tra Lavinia e Alessio nascerà una nuova accesa discussione in studio: riuscirà il corteggiatore a riconquistare la fiducia della tronista dopo questo "rifiuto"?

Lo scopriremo nel corso delle prossime registrazioni di questa edizione, che saranno quelle definitive in vista della scelta finale.

Riccardo si spoglia e seduce: anticipazioni Uomini e donne prossime puntate

E poi ancora, al centro delle nuove puntate di Uomini e donne ci sarà spazio anche per la provocazione di Riccardo Guarnieri.

Le anticipazioni rivelano che, in studio, ci sarà spazio per una nuova sfilata femminile che questa volta coinvolgerà i cavalieri del parterre.

Riccardo non perderà occasione per sedurre e provocare le dame del trono over: il cavaliere pugliese, infatti, deciderà di sfilare in intimo e quindi mettere in bella mostra il fisico da capogiro, frutto di ore di intenso lavoro in palestra.

Una scena che, già in passato, Riccardo aveva proposto alle dame del trono over: non è la prima volta, infatti, che il cavaliere si spoglia durante la sfilata maschile per mettere in risalto il suo fisico. Riuscirà a far breccia nel cuore di nuove dame? Lo scopriremo entro il finale di questa stagione.