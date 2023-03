Lunedì 6 marzo 2023 è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Durante la diretta è stato decretato il primo finalista di questa edizione, ovvero Oriana Marzoli. In casa invece si respira ormai un clima abbastanza sereno, senza più divisione tra Persiani e Spartani. Tuttavia, qualche ore fa, fuori dalla casa di Cinecittà, sono arrivate alcune urla per Antonella Fiordelisi, dicendo di fare attenzione a Nikita e Davide.

L'appello dei fan a Fiordelisi

Le grida erano indirizzate ad Antonella Fiordelisi, la quale è stata messa in guardia dal comportamento di Davide e Nikita.

Fiordelisi in quel momento non si trovava in giardino e Tavassi si è recato dalla influencer per raccontare quando aveva sentito. Edoardo ha esordito dicendo: “Antonella, hanno urlato per te da fuori. Dicevano di fare attenzione a Nikita e a Davide, ti giuro”. A dare conferma è stata anche Micol, fidanzata di Tavassi, la quale ha confermato la versione del suo compagno dicendo: “Si Antonella è vero. Prima hanno urlato per Luca, poi invece per te”. Ad intervenire nella questione è stata anche la prima finalista Oriana Marzoli, la quale ha cercato di fare luce sulla questione, spiegando che da fuori hanno mandato questo avvertimento ad Antonella, per il semplice fatto che nella diretta di lunedì 6 marzo, si sono viste delle clip dove Nikita e Davide parlano male di Antonella.

Tuttavia Oriana ha concluso dicendo: “Non penso sia giusto. Io non sono amica loro, però Nikita e Davide sono stati sempre con Antonella e non è giusto questo avvertimento”. I giochi sono ormai quasi tutti fatti e mancano meno di 4 settimane alla tanto attesa finale del Grande Fratello Vip.

Il nuovo comportamento di Antonella

Antonella Fiordelisi fin dal suo ingresso all’interno del Grande Fratello Vip, ha sempre dimostrato un carattere ostile, incapace di andare d’accordo con tutti.

Tuttavia nelle ultime settimane, dopo aver quasi del tutto archiviato la sua storia con Donnamaria, Antonella ha anche messo da parte i dissapori con gli spartani. A rendersi conto di questo cambiamento è stata in primis Giale De Donà la quale, parlando con Fiordelisi, le ha rivelato di aver avuto modo di rivalutarla e di essersi resa conto che è una persona completamente diversa rispetto a prima.

Anche Micol Incorvaia ha rassicurato Antonella, dicendo che da parte sua non c’è nessun accanimento nei suoi riguardi. Fiordelisi ha poi giurato a se stessa che anche se in puntata verranno fuori delle clip in cui ci si parla male uno dell’altro, farà finta di nulla e non risponderà male. Sembra dunque che ad un passo dalla finale l'ex schermitrice abbia deciso di seppellire ogni arma e godersi le ultime settimane al Grande Fratello Vip.