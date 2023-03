Nelle puntate di Un posto al sole trasmesse dal 13 al 17 marzo si assisterà a un profondo cambiamento da parte di Viola Bruni. La moglie di Eugenio Nicotera, preoccupata per le gravi condizioni di Damiano, che è stato ferito nel corso di un raid, aprirà finalmente gli occhi sui suoi reali sentimenti nei confronti del giovane. Altre storie a cui i telespettatori assisteranno saranno quelle con protagonista Roberto, ancora diviso tra Lara e Marina, Micaela che cercherà di far avvicinare Manuela a Nico e Silvia, la cui storia con Giancarlo sembra essere giunta al capolinea.

Si ricorda che Upas va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20:55.

Upas, Viola preoccupata per Damiano

Viola nutrirà forti sensi di colpa per Damiano, ferito gravemente durante un raid criminale. La donna ammetterà finalmente cosa prova davvero per il giovane e ne parlerà a Eugenio, il quale le farà una proposta. Nicotera e Damiano avranno un confronto e Viola dovrà essere pronta a prendere una decisione sulla sua vita amorosa. Angela e Giulia, nel frattempo, conosceranno meglio Rosa e capiranno che il suo comportamento aggressivo è causato dal passato difficile che la donna ha dovuto affrontare. Rosa inizierà a lavorare presso la terrazza. Franco e Damiano parleranno di come le strade del centro storico siano divenute pericolose a causa della presenza del nuovo boss che sostituisce Lello Valsano, Eduardo Sabbiese.

Lara continuerà a sconvolgere la serenità di Roberto e Marina

Lara continuerà a usare il bambino che le è giunto dall'estero tramite alcuni loschi figuri, per sconvolgere la felicità di Roberto e Marina. Ferri cercherà di trovare un punto di incontro continuando a stare accanto a sua moglie. Manuela deciderà di prendere l'iniziativa organizzando un incontro al buio tra Niko e Manuela, ma non tutto andrà come sperato.

Otello, dopo la morte di Teresa, sarà intenzionato a tornare a Indica, con grande tristezza da parte dei suoi amici e famigliari. Raffaele e Renato cercheranno di convincere l'ex vigile urbano a cambiare idea. I due saranno infatti preoccupati per il loro amico immaginandolo ad affrontare il lutto da solo. Alla fine l'uomo tornerà sui suoi passi rimanendo a Napoli.

Guido troverà un modo per distrarre Otello dalla perdita della moglie chiedendo aiuto a Franco e Nunzio.

Alberto farà una proposta a Silvia

Dopo aver conosciuto l'architetta che dovrà ristrutturare il suo studio di avvocato, Alberto si avvicinerà a Silvia per farle una non meglio specificata proposta. Intanto la titolare del Vulcano potrà contare sull'amorevole presenza del suo ex Michele: Giancarlo, infatti, sembrerà sempre più un lontano ricordo. Potrebbe essere in vista un ritorno di fiamma tra Graziani e Saviani.