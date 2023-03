Le prossime puntate de Il paradiso delle signore 7 continueranno a essere incentrate sulle vicende di Gemma. La gravidanza della giovane ragazza terrà banco all'interno delle vicende di casa Colombo e non mancheranno i colpi di scena.

Sì, perché Gemma ha confessato che quel bambino che porta in grembo non è figlio di Carlos, così come aveva fatto credere in un primo momento.

Non si esclude, quindi, che nel corso delle prossime puntate di questa stagione, la ragazza possa mettere nei guai il suo ex Marco e la sua relazione con Stefania.

Gemma fa chiarezza sulla gravidanza: colpo di scena ne Il paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, gli ultimi appuntamenti con Il Paradiso delle Signore 7 sono stati caratterizzati dalla confessione di Gemma che, messa alle strette da Veronica e Ezio, ha confessato che quel bambino che porta in grembo non è di Carlos.

La ragazza ha mentito e, finalmente, ha scelto di uscire allo scoperto, dato che Ezio avrebbe voluto mettere il giovane Carlos al cospetto della situazione, invitandolo a prendersi le sue responsabilità.

Ma allora chi è il padre del bambino di Gemma? Non si esclude che la ragazza possa svelare, nel corso delle prossime puntate di questa settima stagione de Il paradiso delle signore 7, di aver avuto dei momenti di intimità con il suo ex Marco.

Gemma potrebbe incastrare Marco nelle prossime puntate de Il paradiso delle signore 7

Dopo che il ragazzo rientrò a Milano dopo un breve soggiorno in America, ebbe modo di passare del tempo insieme a Gemma: il feeling tra i due non è passato inosservato anche se, tra le varie scene trasmesse, non ci sono state mai quelle esplicite legate ad una passione travolgente tra i due.

Tuttavia, non si esclude che Gemma possa meditare una vendetta nei confronti del suo ex e della sua nuova fidanzata Stefania, nonché sua sorellastra.

Del resto la figlia di Veronica non ha mai digerito del tutto il fatto che Marco l'avesse mollata per intraprendere una relazione con Stefania e, adesso, potrebbe servire il suo "conto amaro".

Gemma si vendica di Marco e Stefania nelle prossime puntate de Il Paradiso 7?

Il sospetto, infatti, è che nel corso delle prossime puntate de Il paradiso delle signore 7, Gemma possa svelare di aver avuto una notte di passione con Marco e in tal caso indicarlo come padre del bambino che porta in grembo.

Una confessione che potrebbe mettere nei guai Marco agli occhi di Ezio Colombo, papà di Stefania, e soprattutto creargli non pochi problemi anche con la sua fidanzata.

I due, infatti, stanno già vivendo una situazione di crisi che li ha portati ad allontanarsi e, adesso, questa confessione inaspettata di Gemma sulla gravidanza potrebbe spingere Stefania a mettere una pietra sopra alla sua relazione con Marco e voltare pagina.