Durante la puntata della settima stagione de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda venerdì 10 marzo su Rai1, Adelaide confesserà a Ludovica di avere una relazione con Marcello.

Intanto Elvira supererà l'esame di teoria per la patente e festeggerà in caffetteria insieme a Salvatore e alle sue amiche. Successivamente Matilde proverà a parlare con Vittorio del progetto di suo marito Tancredi, ma alla fine non ne troverà il coraggio. Nel contempo, Roberto inizierà a sospettare sullo stato di salute di Gemma, mentre Ezio e Veronica prenderanno una decisione inaspettata per il bene della giovane Zanatta: prendere in affido il figlio che nascerà.

Ludovica apprende che Adelaide ha una relazione con Marcello

Adelaide, messa alle strette dalla giovane Brancia, confesserà di avere una relazione sentimentale con Barbieri. Infatti, nonostante i due stessero cercando di nascondere la liaison, Ludovica li troverà in flagrante. Questo sarà un duro colpo per la giovane Brancia che non sembrerà aver dimenticato il suo ex fidanzato.

Intanto, Elvira si sottoporrà all'esame di teoria per la patente di guida che riuscirà a passare con ottimi risultati, anche se per avere il titolo manca ancora l'esame di pratica. Comunque la venere si recherà in caffetteria per festeggiare questo primo risultato insieme a Salvatore e alle sue amiche del Paradiso.

Matilde non trova il coraggio di dire la verità a Vittorio

Matilde ha scoperto il piano di Tancredi: aprire il più grande magazzino di moda milanese proprio di fronte al Paradiso delle Signore. Successivamente la signora Frigerio si farà coinvolgere dal progetto di suo marito. La donna vorrebbe mettere al corrente della situazione anche il suo socio Vittorio, colui che rischierebbe di più per l'apertura di un nuovo atelier, ma non troverà, almeno per ora, il coraggio per confessare la verità.

Nel contempo, Roberto inizierà a sospettare circa lo stato di Gemma, la quale è in dolce attesa ma non lo ha ancora detto all'amico.

Ezio e Veronica prendono una decisione inaspettata ne il Paradiso delle Signore

Nella parte finale della puntata, Ezio e Veronica, dopo aver accantonato l'idea di partire per Buenos Aires e incontrare Carlos, prenderanno una decisione per il benessere di Gemma: prendere in affido il bambino che la giovane venere attende e crescerlo come se fosse loro. Tutto ciò per evitare alla ragazza una vita da ragazza madre.

Infine, il sogno di Gloria di poter ricongiungersi con Ezio sembrerà lentamente svanire.