L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 è confermato nelle giornate del 13 e 14 marzo 2023 con due nuove puntate in prima visione assoluta.

Le anticipazioni della soap opera pomeridiana di Rai 1 rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Gemma, alle prese con un nuovo piano da escogitare per poter crescere da sola il suo bambino.

Intanto Matilde si ritroverà sempre più in difficoltà dopo la proposta che le è stata fatta da Umberto e Tancredi, legata all'apertura di un nuovo atelier che farà concorrenza al grande magazzino di Vittorio Conti.

Gemma sempre più in difficoltà: anticipazioni Il Paradiso delle signore del 13 marzo

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 del 13 marzo rivelano che Gemma continuerà a essere contraria alla soluzione proposta da Ezio e Veronica in merito al suo bambino.

La ragazza deciderà di mettersi all'opera per farsi venire un'idea che possa permetterle di scampare al suo destino e poter crescere da sola suo figlio, senza avere pressioni esterne.

Intanto Umberto indagherà su Matilde, per cercare di capire qual è la decisione della donna dopo la proposta che le è stata fatta legata al nuovo negozio.

Tale offerta ha messo in crisi Matilde, la quale si ritroverà in grande difficoltà e non saprà ancora come comportarsi.

Gloria comprensiva con Ezio: anticipazioni Il paradiso delle signore del 13 marzo

Spazio anche alle vicende di Don Saverio: il prete inizierà ad avere dei sospetti sul conto di sua nipote Clara. Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di lunedì 13 marzo rivelano che il parroco inizierà a sospettare che la ragazza possa essersi riavvicinata di nuovo al mondo del ciclismo.

Per tale motivo, quindi, deciderà di vederci chiaro in tutta questa vicenda e la giovane finirà per avere dei seri timori su quello che potrebbe essere il suo futuro.

Gloria, invece, si mostrerà particolarmente comprensiva nei confronti di Ezio, data la delicata situazione che sta vivendo in casa con Veronica e Gemma.

Tuttavia, anche per la mamma di Stefania non sarà facile gestire nel migliore dei modi questa vicenda.

Veronica scopre il piano di Gemma: anticipazioni Il Paradiso del 14 marzo

Le anticipazioni de Il paradiso delle signore del 14 marzo 2023 rivelano che Gemma inizierà a portare avanti un piano che ha come scopo quello di poter crescere da sola suo figlio.

Peccato, però, che l'iniziativa della ragazza verrà prontamente smascherata da sua mamma. Veronica scoprirà il piano di Gemma e, a quel punto, deciderà di intervenire subito.

Intanto Ferdinando si farà avanti nei confronti di Ludovica: a distanza di un po' di tempo dal loro fidanzamento ufficiale, chiederà alla donna di diventare sua moglie a tutti gli effetti.

Maria e Vita sospettano su Irene e Alfredo: anticipazioni Il Paradiso delle signore del 14 marzo

Occhi puntati anche sul rapporto tra Irene e Alfredo: i due porteranno avanti in segreto la loro frequentazione, cercando così di tenersi al riparo da occhi indiscreti, ma non sarà per niente facile.

Ben presto ci sarà chi si accorgerà del feeling speciale che si è venuto a creare tra i due ragazzi. Trattasi di Maria e Vito, i quali inizieranno ad avere dei sospetti sul conto dei due giovani, al punto da pensare che ci sia del tenero.

Si apre così una nuova settimana ricca di sorprese e colpi di scena per tutti i protagonisti della seguitissima soap opera del pomeriggio che, dal punto di vista auditel, continua a registrare ottimi ascolti nella fascia del daytime.

Con una media di ascolti che ormai supera il muro del 21% di share quotidiano, la settima stagione è la più seguita de Il Paradiso delle signore.