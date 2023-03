Uğur Güneş, l'attore che interpreta Yilmaz Akkaya in Terra Amara, sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo nella puntata che andrà in onda sabato 11 marzo. Per la prima volta la conduttrice intervisterà uno degli attori più amati di questa serie tv turca, che su Canale 5 tiene incollati una media di oltre due milioni e mezzo di telespettatori.

L'attore di Yilmaz di Terra amara a Verissimo sabato 11 marzo

Yilmaz Akkaya è uno dei personaggi più amati di Terra amara, la soap tv ambientata nella Turchia degli anni Settanta. La serie ha debuttato su Canale 5 a luglio del 2022 e sin da subito ha catturato l'interesse del pubblico.

Merito delle trame sempre coinvolgenti e mai banali. Il personaggio di Yilmaz è uno dei protagonisti, visto che la trama di Terra amara è incentrata sulla storia d'amore tormentata tra Yilmaz e Zuleyha. Visto il grande successo che la soap sta ottenendo su Canale 5, Silvia Toffanin ha deciso di ospitare nel suo programma proprio Uğur Güneş, facendo felici i tanti fan di questa serie. L'intervista all'attore andrà in onda sabato 11 marzo.

Prossimamente a Verissimo anche l'attrice di Mujgan

La curiosità per sapere cosa racconterà a Verissimo l'interprete di Yilmaz è tanta. Innanzitutto bisognerà capire se Uğur Güneş svelerà qualche anticipazione sulle prossime puntate di Terra amara. Silvia Toffanin potrebbe riuscire a scucirgli qualche curiosità sulla sua vita privata.

Non si sa molto sull'attore: è molto popolare sui social, dove pubblica spesso scatti sia della sua vita privata che dietro le quinte del set. Va ricordato che in Turchia si è già concluso Terra amara la quarta stagione. In Italia invece sta andando in onda la seconda. A Verissimo prossimamente potrebbe andare in onda anche l'intervista a Mujgan.

Melike İpek Yalova, l'attrice che le presta il volto, è stata avvistata insieme al collega Uğur Güneş per le vie di Milano solo qualche giorno fa.

Chi è Uğur Güneş, l'attore di Yilmaz in Terra amara

Classe 1987, l'attore che interpreta Yilmaz Akkaya ha studiato recitazione prima all'Ankara Theatre, poi all'Università di Ankara nel dipartimento di recitazione della Facoltà di Lingue, Storia e Geografia.

Nel 2011 interpreta il suo primo ruolo televisivo nella serie Yeniden Basla. Nel corso degli anni ottiene diversi riconoscimenti. La grande popolarità nazionale e internazionale arriva grazie al ruolo di Yilmaz in Terra amara. Nel 2023 Uğur Güneş è protagonista di una nuova serie turca, dove interpreta un comandante delle forze speciali. L'attore è molto riservato riguardo alla sua vita sentimentale. Pare che sia single, anche se di recente gli è stato attribuito un flirt con l'attrice che interpreta Zuleyha in Terra amara. Su questo scoop non c'è mai stata conferma. Si sa invece che è uno sportivo e che ama la palestra e i pesi.