L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7 è in programma il 21 e 22 marzo con le nuove puntate in prima visione assoluta che si preannunciano dense di colpi di scena e sorprese.

Al centro dell'attenzione ci saranno le vicende di Ezio e Gloria che, ancora una volta, si ritroveranno a vivere un momento di grande passione assieme.

Spazio anche alle novità legate al Matilde che, dopo la sua uscita di scena dal grande magazzino milanese, si ritroverà ad essere sempre più sofferente.

Vito si inventa una bugia con Maria: anticipazioni Il Paradiso delle signore 21 marzo

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il paradiso delle signore del 21 marzo rivelano che Vito si ritroverà in grande difficoltà per via dei problemi che sta riscontrando con la sua azienda in Australia.

Il contabile, però, preferirà non dire nulla alla sua amata Maria e così si inventerà una grossa bugia per cercare di tenere tutto sotto controllo ed evitare che la ragazza possa scoprire come stanno davvero le cose.

Il colpo di scena, però, ci sarà nel momento in cui Irene beccherà Vito in compagnia di una ragazza misteriosa: un incontro che desterà non pochi sospetti, tanto da lasciare credere che quella donna possa essere l'amante misteriosa del giovane Lamantia.

Vittorio affronta i cambiamenti: anticipazioni Il Paradiso delle signore del 21 marzo

Intanto, per Vittorio Conti, arriverà il momento di prendere in mano le redini del negozio dopo che Flora e Matilde hanno scelto di mollare i loro rispettivi incarichi.

Un duro colpo per Vittorio che, a questo punto, si ritroverà a dover mettere al corrente dei fatti anche le altre veneri del grande magazzino.

Intanto Gloria, alla luce dell'evolversi del suo rapporto con Ezio, si renderà conto di non poter più aspettare una decisione dell'uomo e inizierà valutare una clamorosa decisione che potrebbe avere delle conseguenze del tutto inaspettate sulla sua vita e quella dei suoi familiari.

Ezio e Gloria in intimità, Matilde in crisi: anticipazioni Il Paradiso delle signore 22 marzo

E poi ancora, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 22 marzo 2023, rivelano che ci sarà spazio per l'ennesimo momento di passione tra Gloria ed Ezio.

I due si ritroveranno a passare la notte insieme e si lasceranno andare nuovamente alla passione travolgente.

Per Matilde, invece, non sarà affatto un momento facile e sereno della sua vita: dopo essere stata cacciata da villa Guarnieri e dopo l'addio al magazzino, la donna si ritroverà in forte crisi.

Tancredi noterà la sofferenza di Matilde e inizierà a temere che la donna possa non essere più felice e serena al suo fianco, dopo che l'ha "costretta" a prendere le distanze dal negozio di Vittorio Conti per iniziare la nuova attività nella Galleria gestita da Umberto e dal marito stesso.