Presentati ufficialmente i palinsesti Rai estivi che avranno inizio nella giornata del 4 giugno 2023, con tante novità e graditi ritorni. I programmi che andranno in onda sono stati annunciati al consiglio di amministrazione Rai dall'ad Carlo Fuortes e dalla presidente Marinella Soldi. Torna l'amatissimo game Reazione a catena con Marco Liorni, che sostituirà questa edizione de L'Eredità, condotta da Flavio Insinna e regina degli ascolti del preserale di Rai 1. Stop alla soap Il Paradiso delle signore che verrà sostituito da Sei sorelle, una scelta che non sembra tuttavia essere stata gradita dal pubblico.

Di seguito, tutte le altre novità dell'estate Rai.

Cambio programmazione Rai: Il Paradiso delle signore si ferma

Le puntate de Il Paradiso delle signore andranno in onda fino a maggio, anche se le riprese sono terminate da tempo. I fan dell'amata soap opera non vedono l'ora di vedere come finirà la settima stagione e le storyline che stanno catalizzando l'attenzione. Nelle ultime puntate Gemma potrebbe distruggere la storia d'amore tra Marco e Stefania dopo che il giovane Sant'Erasmo tornerà a Milano e, molto probabilmente, verrà a conoscenza della gravidanza della sua ex fidanzata. Già da maggio, Il Paradiso si fermerà per consueta pausa estiva e al suo posto arriveranno le nuove puntate di Sei sorelle.

Stando alle prime anticipazioni, la storia riprenderà dall'epidemia di vaiolo che ha messo in ginocchio le sorelle Silva e la loro fabbrica. Pare che gli episodi in prima visione assoluta siano molto interessanti, prevedendo un aumento degli ascolti rispetto l'estate scorsa.

Estate Rai 2023: tornano Don Matteo e Reazione a catena, stop a L'Eredità

Tra gli altri cambi di programmazione Rai previsti per la stagione estiva troviamo lo stop de L'Eredità con Flavio Insinna, che passerà il testimone a Marco Liorni con Reazione a catena, che terrà compagnia al pubblico da giugno a dicembre. Al posto invece de La Vita in diretta ci sarà L'Estate in diretta, versione estiva del programma.

Si ferma anche Oggi è un altro giorno e il pubblico potrà vedere le repliche della serie Tv Don Matteo. Novità invece per Rai 1: Unomattina estate verrà condotta da Serena Autieri e da Tiberio Timperi.

Rai 2 nella programmazione estiva: storie di donne al bivio con Monica Setta

Quali saranno invece le novità di Rai 2 per questa estate? In seconda serata i telespettatori potranno seguire Monica Setta alla conduzione di Storie di donne al bivio. Flora Canto tornerà con Fatto da mamma e papà. Rai 3 trasmetterà invece La cucina degli altri con Beppe Convertini. Un posto al sole continuerà ad andare in onda nella fascia preserale e dovrebbe fermarsi solo per un paio di settimane nel mese di agosto.