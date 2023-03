L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 è confermato nel corso della settimana che va dal 6 al 10 marzo 2023 con le nuove puntate in prima visione assoluta che si preannunciano scoppiettanti.

Al centro dell'attenzione ci saranno in primis le vicende di Gloria e Veronica: le due nemiche si ritroveranno ai ferri corti e questa volta sarà la mamma di Gemma ad essere particolarmente spietata nei confronti dell'avversaria.

Spazio anche alle vicende di Vittorio, il quale scatenerà il caos con la pubblicazione del pezzo di Diletta sull'educazione sessuale delle ragazze.

Ezio sulle tracce di Carlos: anticipazioni Il Paradiso 6-10 marzo

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore nella settimana 6-10 marzo 2023, rivelano che per Veronica arriverà il momento di affrontare la delicata situazione che sta vivendo sua figlia Gemma, che da poco ha scoperto di essere in dolce attesa.

La donna, assieme ad Ezio, si dirà convinta del fatto che sia necessario rintracciare al più presto Carlos e metterlo al corrente della situazione, così che possa sapere della gravidanza e prendersi le sue responsabilità.

Il colpo di scena, però, ci sarà nel momento in cui sarà la nonna di Carlos a chiedere di parlare con Ezio mettendosi in contatto con la famiglia Colombo.

Gemma preoccupata: anticipazioni Il paradiso delle signore al 10 marzo

Una situazione che si preannuncia particolarmente tesa: le anticipazioni de Il Paradiso delle signore al 10 marzo rivelano che Gemma apparirà fortemente preoccupata per quello che potrebbe succedere.

La ragazza non sarà affatto tranquilla e non vivrà bene questa sua prima gravidanza che ha scatenato il caos in casa Colombo.

Intanto Ezio, dopo aver parlato con la nonna di Carlos, si renderà conto del fatto che è del tutto inutile mettersi in viaggio per parlare con il ragazzo.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le nuove trame della soap opera rivelano che ci sarà spazio anche per un durissimo scontro tra Gloria e Veronica.

Veronica spietata con Gloria: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6-10 marzo

La mamma di Gemma scoprirà che Gloria è a conoscenza della gravidanza della ragazza e non la prenderà affatto bene.

Veronica si mostrerà a dir poco spietata nei confronti di colei che considera una sua nemica: non intende accettare alcun tipo di consiglio ne tantomeno vuole intromissioni da parte di Gloria nella sua vita e in quella di sua figlia.

Una presa di posizione forte e chiara quella di Veronica: questa volta non permetterà ingerenze esterne e Gloria dovrà stare ben attenta al suo modo di fare e comportarsi nei confronti della ragazza.

E poi ancora, le anticipazioni di queste nuove puntate de Il Paradiso delle signore rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Vittorio.

Vittorio si ritrova al centro delle polemiche: anticipazioni Il Paradiso delle signore al 10 marzo

Conti ha scelto di pubblicare in assoluta autonomia il pezzo scritto da Diletta, legato all'educazione sessuale delle ragazze.

Un articolo che finirà per scatenare un vero e proprio putiferio: in tantissime si diranno indignate per quel pezzo che apparirà sulla rivista del Paradiso.

Adelaide sarà la prima a puntare il dito contro Vittorio Conti: la contessa non ha affatto gradito la sua scelta e tra i due ci sarà un accesissimo e duro confronto.

Anche Matilde non sarà affatto felice per la scelta di Vittorio e non perderà occasione per farlo notare all'uomo.

Salvatore si sta innamorando di Elvira?

E poi ancora, in queste nuove puntate della soap opera pomeridiana di Rai 1, le veneri inizieranno a notare un certo feeling tra Salvatore ed Elvira.

Secondo le ragazze che popolano il grande magazzino milanese, il giovane barista avrebbe un interesse nei confronti della venere e per questo motivo la sproneranno a non arrendersi.

Ma sarà davvero così? Dopo la fine del suo matrimonio con Anna, Salvo volterà pagina assieme alla venere Elvira? Lo scopriremo nel gran finale di questa fortunatissima settima stagione della soap opera.