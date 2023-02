Nuovi appuntamenti con Il Paradiso delle Signore sono in arrivo su Rai 1. La gravidanza di Gemma sarà al centro dell’attenzione durante le puntate che andranno in onda dal 6 al 10 marzo. Ezio vorrà mettersi in contatto con Carlos e scoprirà che il giovane sta per convolare a nozze in Argentina.

Grossi problemi anche per Vittorio Conti, che si ritroverà a dover fronteggiare le proteste di alcuni manifestanti, furiosi per l’articolo scritto da Diletta e finito sul Paradiso Market.

Trame Il Paradiso delle signore dal 6 al 10 marzo: Irene e Alfredo hanno una relazione segreta

Matilde sarà indignata per l’articolo di Diletta e discuterà con il direttore. Inoltre Vittorio dovrà fronteggiare le proteste dei manifestanti e troverà complicità in Don Saverio. Se da un lato Matilde non si riserverà di mostrarsi furiosa per la decisione di pubblicare l’articolo della giornalista, dall’altro non riuscirà a confessare ad Adelaide i loschi progetti di Tancredi di cui è venuta a conoscenza.

Nel frattempo, Irene intraprenderà una relazione con Alfredo. La giovane però, non vorrò che la cosa si sappia. Agli occhi attenti di Armando però, la cosa non sfuggirà.

Elvira sarà decisa a prendere la patente di guida e per raggiungere questo suo obiettivo chiederà l’aiuto di Salvatore.

Intanto, sarà sempre più evidente la vicinanza tra Marcello e Adelaide. La cosa non sfuggirà agli occhi attenti di Umberto e Ludovica. I due inizieranno a provare una forte gelosia nei confronti dei propri ex.

Spoiler Il Paradiso delle signore, nuove puntate: Ezio incontra la nonna di Carlos

Una volta scoperto delle imminenti nozze di Carlos, Ezio deciderà di recarsi a Buenos Aires e lo comunicherà a Gemma.

A casa Colombo intanto arriverà la chiamata della signora Garcia, nonna di Carlos. La donna vorrà parlare con Colombo: il dialogo fra i due non andrà nel migliore dei modi ed Ezio si sentirà umiliato, tanto da non voler più partire per incontrare il giovane.

La difficile situazione in casa porterà Gloria ed Ezio a vedersi di nascosto e Moreau perderà quasi le speranze di poter vivere la sua relazione alla luce del sole.

Intanto Zanatta senior verrà a conoscenza che Gloria ha saputo della gravidanza di Gemma e non gradirà affatto la cosa, al punto che le due donne si scontreranno.

Veronica ed Ezio non vorranno che Gemma si ritrovi a essere una ragazza madre e saranno costretti a prendere una triste decisione. Nel frattempo Landi inizierà a sospettare che la giovane Venere sia in dolce attesa.

Infine Adelaide si troverà costretta a dover confessare a Ludovica della sua relazione con Marcello, dato che la giovane Brancia sorprenderà i due insieme a Villa Guarnieri.