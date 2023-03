Armando Incarnato pronto a voltare pagina e spiazza i fan di Uomini e donne. Il cavaliere napoletano continua ad essere uno dei volti di punta della trasmissione del primo pomeriggio di Canale 5 anche se, da un po' di tempo a questa parte, non riesce ad essere al centro dell'attenzione per nuove storie d'amore e frequentazioni.

Intervistato dal magazine della trasmissione di Maria De Filippi, Armando ha svelato il suo vero sogno: quello di intraprendere la strada del volontariato.

Armando al centro delle polemiche a Uomini e donne

Nel dettaglio, Armando continua ad essere uno dei volti di spicco di Uomini e donne, la popolarissima trasmissione del primo pomeriggio di Canale 5 condotta da Maria De Filippi.

Proprio nel corso delle ultime puntate che sono state trasmesse in tv, il cavaliere napoletano si è ritrovato al centro delle critiche e delle polemiche, dopo che Gianni Sperti lo ha attaccato per i suoi comportamenti a UeD e ha puntato il dito contro la sua esperienza nel parterre del trono over.

Il motivo? L'opinionista ha evidenziato il fatto che, da diverso tempo ormai, Armando non riesca a portare avanti delle frequentazioni e delle conoscenze con le dame che affollano il parterre del trono over.

Insomma, Gianni Sperti ha evidenziato come Armando stia "perdendo tempo" in studio, dato che poi alla fine non concluderebbe mai nulla.

'Voglio fare volontariato', la svolta di Armando di U&D

Tra i due è nata un'accesissima e intensa discussione, durante la quale sono volate parole grosse e il cavaliere napoletano non ha nascosto la sua amarezza per l'attacco da parte dell'opinionista, che non è mai stato "clemente" nei suoi confronti.

Ma in queste ore, Armando ha spiazzato tutti con una nuova intervista rilasciata al magazine della trasmissione di Canale 5, dove ha svelato il suo grande sogno.

"Voglio fare volontariato in Africa", ha dichiarato il cavaliere di Uomini e donne svelando così di essere pronto a voltare pagina.

Insomma, una svolta decisamente inaspettata quella di Armando che, a questo punto, potrebbe anche valutare la possibilità di abbandonare definitivamente il cast della trasmissione del pomeriggio di Canale 5, per dedicarsi al volontariato.

Riparte l'appuntamento con Uomini e donne: dal 6 marzo le nuove puntate su Canale 5

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, l'appuntamento con Uomini e donne sta per tornare in onda su Canale 5 dopo la pausa dovuta alla morte di Maurizio Costanzo e al lutto che ha colpito la padrona di casa.

Da lunedì 6 marzo riprenderà la consueta messa in onda del talk show del pomeriggio su Canale 5, nella fascia oraria che va dalle 14:45 alle 16:05.

E, sempre dal 6 marzo, riprenderanno anche le registrazioni del talk show con la tanto attesa scelta finale del tronista Federico Nicotera.