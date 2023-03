Grande attesa per le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore previste dal 13 al 17 marzo 2023 in prima visione assoluta.

Le anticipazioni della soap opera pomeridiana rivelano che, al centro dell'attenzione e delle trame ci saranno ancora una volta le vicende di Gemma, la quale si ritroverà a progettare un piano che ha a che fare con il bambino che porta in grembo.

Spazio anche alle vicende di Vittorio Conti, il quale si ritroverà a fare i conti con una scoperta del tutto inaspettata.

Gemma in crisi per la gravidanza: anticipazioni Il Paradiso al 17 marzo 2023

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore fino al 17 marzo rivelano che Ezio e Veronica proporranno a Gemma di crescere il suo bambino e in tal modo evitarle la "gogna" in quanto ragazza madre, non sposata.

Una scelta che la venere non gradirà per niente: Gemma non vuole rinunciare a suo figlio e non vuole doversi limitare nel suo ruolo di mamma solo per evitare le critiche delle persone che la circondano.

Di conseguenza, in questi nuovi appuntamenti con la soap opera pomeridiana di Rai 1, la ragazza deciderà di mettersi all'opera per studiare un piano che possa permetterle di crescere da sola il suo bambino.

Veronica scopre il piano di Gemma: anticipazioni Il Paradiso 13-17 marzo

Gemma non è affatto disposta a fare un passo indietro e quindi a rinunciare al suo bebè e, per tale motivo, si dirà pronta a tutto pur di crescere da sola questa creatura.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 dal 13 al 17 marzo 2023, però, rivelano che a scoprire il piano di Gemma sarà mamma Veronica.

La donna, infatti, verrà a conoscenza di quello che sta progettando sua figlia e, a quel punto, non ci penserà su due volte a bloccarla e fermarla.

Veronica non si schioderà dalla sua posizione e, a quel punto, Gemma si ritroverà a dover cambiare i suoi piani: alla fine, la venere, prenderà una nuova decisione che finirà per avere delle conseguenze importantissime anche sul destino di Gloria.

La resa dei conti per Matilde: anticipazioni Il Paradiso delle signore al 17 marzo

E poi ancora, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore fino al 17 marzo 2023, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Vittorio.

Il proprietario del grande magazzino milanese si ritroverà a confrontarsi con Matilde e, dopo aver affrontato l'ultima "tempesta" assieme, le farà i suoi complimenti, dicendole di essere contento della loro collaborazione e di avere in mente grandi progetti per far sì che il marchio del Paradiso possa crescere sempre più.

A quel punto, Matilde si ritroverà messa in grande difficoltà, dato che sta portando avanti segretamente anche il progetto di suo marito Tancredi.

La donna, dilaniata dai sensi di colpa per questo "doppio gioco", deciderà di confessare tutta la verità a Vittorio e, in tal modo, verrà meno al patto di segretezza che aveva stabilito con suo marito, sempre più convinto di aprire un magazzino per sole donne, con il quale intende mettere in difficoltà quello gestito da Conti e Adelaide.

Cosa succederà a questo punto? Quali saranno le mosse di Vittorio per evitare il fallimento del suo amato magazzino? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate di questa settima stagione che volge ormai verso il finale.