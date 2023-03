Durante la puntata di Terra Amara che andrà in onda giovedì 9 marzo su Canale 5 alle 14:10, Behice verrà ospitata da Yilmaz e Fekeli e avrà modo di ricredersi sul loro conto. Intanto, Akkaya sembrerà tormentato dall'amore che continua a provare nei confronti di Zuleyha. Successivamente, Demir chiederà a sua madre di non trattare la signorina Altun come una prigioniera. Più tardi, Zuleyha farà visita a suo marito che le chiederà perdono per il male che le ha causato in tutto questo tempo. Infine, Hunkar troverà sua nipote e la inviterà a ritirare la denuncia contro suo cugino che potrebbe, addirittura, rischiare la massima pena dal giudice.

Yilmaz è tormentato tra Zuleyha e Mujgan in Terra Amara

Nella prima parte della puntata di Terra Amara, Yilmaz e Fekeli ospiteranno Behice nella loro villa che avrà modo di ricredersi sugli uomini, nonostante le parole negative di suo fratello Behzat. Infatti, quest'ultimo non sosteneva ne accettava la relazione tra sua figlia e il giovane Akkaya tanto che non voleva convolassero a nozze. Intanto, l'ex meccanico sembrerà essere molto tormentato dalle parole della sua ex fidanzata Zuleyha che ha rifiutato di scappare insieme a lui ora che Demir è in carcere.

Nello specifico, il figlioccio di Ali Rehmet non riuscirà a dimenticare la signorina Altun, ma nello stesso momento non vorrebbe deludere e ferire sua moglie.

Hunkar vuole che Sermin ritiri la denuncia contro Demir

Demir è tornato in carcere dopo essersi costituito alle autorità giudiziarie. Successivamente, l'uomo chiederà a sua madre di non trattare Zuleyha come se fosse una prigioniera e di credere in lei. Tuttavia, la signora Hunkar non riuscirà a fidarsi completamente della signorina Altun e continuerà a controllare ogni sua mossa.

Inoltre, la mamma di Adnan andrà a far visita a suo marito in carcere. Durante l'incontro, il signor Yaman chiederà perdono a sua moglie per tutto il male che le ha fatto in tutto questo tempo.

Infine, la signora Yaman troverà sua nipote e proverà a convincerla a ritirare la denuncia nei confronti di suo cugino Demir che potrebbe, addirittura, rischiare la pena capitale per l'omicidio di Cengaver.

In realtà, ad uccidere il fedele amico di Yilmaz, è stato Hatip.

Riassunto della puntata precedente di Terra Amara

Nella precedente puntata di Terra Amara che è andata in onda mercoledì 8 marzo, Gaffur è stato derubato del denaro ottenuto da Kamer per conto di Hunkar dagli scagnozzi di Hatip. Dopodiché, il capo mastro Yaman ha chiesto aiuto al suo aguzzino che gli ha prestato dei soldi incastrandolo facendogli firmare una cambiale. Infine, Yilmaz ha aggredito Salim, l'uomo che ha ricattato suo suocero spingendolo al suicidio.