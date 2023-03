Proseguono gli appuntamenti pomeridiani con Il Paradiso delle signore. Tante le novità in arrivo nel corso delle puntate che andranno in onda dal 13 al 17 marzo. Veronica ed Ezio continueranno a essere presi dalla questione che riguarda la gravidanza di Gemma. Matilde, invece, sarà confusa e non saprà se confessare i piani di Tancredi a Conti. Alfredo non sopporterà più di dover mantenere segreta la sua relazione con Irene e metterà la giovane davanti a una scelta.

Spoiler Il Paradiso delle signore, nuove puntate: Don Saverio sospetta della nipote

Gemma non sarà assolutamente d'accordo con le proposte di Ezio e Veronica riguardo alla gestione della sua gravidanza. La giovane avrà in mente qualcosa per riuscire a cavarsela in questa situazione: sarà decisa a crescere il suo bambino da sola e attuerà un piano per realizzare questo desiderio. Veronica, però, verrà a conoscenza dei piani della figlia. In seguito all'incontro con una mamma single, Gemma prenderà una decisione definitiva sul futuro del bambino che porta in grembo.

Don Saverio inizierà a sospettare che la nipote stia continuando a praticare il ciclismo a sua insaputa. I suoi sospetti avranno conferma quando il parroco si ritroverà a leggere il trafiletto di un giornale in cui Clara verrà definita come la "giovane promessa del ciclismo".

Don Saverio dapprima sarà furioso e minaccerà di chiamare il padre di Clara, ma in seguito deciderà che sia meglio supportare la passione della nipote.

Trame Il Paradiso, dal 13 al 17 marzo: Ludovica fredda con Marcello

Ludovica continuerà a essere scossa dalla scoperta della relazione tra Adelaide e Marcello. La giovane sarà vaga con Torrebruna quando quest'ultimo le parlerà delle nozze e del suo desiderio di sposarsi il prima possibile.

Anche Marcello noterà l'atteggiamento freddo di Ludovica e chiederà delucidazioni a Flora. L'amica di Brancia, però, non vorrà proferire parola.

Per salvare le sorti del Paradiso, Matilde penserà che sia una buona idea quella di esportare all'estero gli abiti nuziali. Vittorio sarà al settimo cielo per la competenza professionale di Matilde e penserà a uno splendido futuro lavorativo insieme a lei.

Quest'ultima, successivamente, deciderà di confessare al direttore i piani di suo marito Tancredi.

Alfredo sarà stanco di nascondere la sua relazione con Irene, così dirà alla Venere che se vorrà continuare a stare con lui, la loro storia d'amore dovrà uscire allo scoperto. Maria metterà Irene con le spalle al muro e la giovane non potrà far altro che confessare di avere una relazione con Perico. Cipriani cercherà di chiarire la questione con Alfredo e per riconquistarlo farà un gesto plateale.