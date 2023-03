Le anticipazioni sulle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 in programma fino al 24 marzo in prima visione assoluta su Rai 1, rivelano che per Vittorio Conti arriverà il momento della resa dei conti, dato che scoprirà quanto Tancredi e Umberto stanno tramando alle sue spalle, con la complicità di Matilde.

Spazio anche alle vicende di Vito che, in questi nuovi episodi della soap si ritroverà a dover gestire una situazione che si rivelerà spinosa e lo porterà ad ingannare la sua fidanzata Maria.

Matilde lascia il negozio di Vittorio: anticipazioni Il paradiso al 24 marzo 2023

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fino al 24 marzo 2023, rivelano che Matilde uscirà allo scoperto con Vittorio e confesserà quello che è il piano segreto che Tancredi e Umberto stanno portando avanti, legato all'apertura di una nuova Galleria che dovrà dare filo da torcere al suo negozio.

Una situazione non facile per Vittorio che, inevitabilmente, si sentirà ferito e tradito da Matilde, dato che la donna ha portato avanti questa iniziativa alle sue spalle, tenendolo all'oscuro di tutto fino alla fine.

Sta di fatto che, dopo questa confessione, il rapporto tra Vittorio e Matilde entrerà in rotta di collisione e i due si ritroveranno ad intraprendere strade differenti.

Matilde, infatti, ha intenzione di lasciare il negozio per seguire la nuova iniziativa professionale del marito: un duro colpo per Vittorio che, tuttavia, troverà subito il coraggio e la forza per imboccarsi le maniche.

Vito inganna Maria: anticipazioni Il Paradiso delle signore al 24 marzo 2023

E poi ancora, le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore previste fino al 24 marzo 2023 su Rai 1, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Vito.

Il contabile riceverà delle brutte notizie legate alla sua attività oltreoceano ma, in un primo momento, preferirà non dire nulla a Maria.

Vito, infatti, metterà in atto tutta una serie di bugie con le quali finirà per ingannare la sua amata, che verrà tenuta all'oscuro della situazione e di quella che è la realtà dei fatti.

Come se non bastasse, poi, il giovane Vito verrà beccato in compagnia di una ragazza misteriosa: sarà Irene a notare l'incontro speciale tra i due, al punto da chiedere ad Alfredo di intervenire per poter scoprire cosa sta accadendo e quindi indagare sul conto del giovane contabile.

Maria furiosa con Flora Ravasi: anticipazioni Il Paradiso al 24 marzo

Intanto Maria, dopo aver saputo della difficile situazione del Paradiso e del licenziamento di Flora Ravasi, che ha scelto di passare alla concorrenza, non si farà problemi a sbottare contro la stilista.

La reazione di Maria non si farà attendere: le due donne si ritroveranno ai ferri corti e la giovane sarta si scaglierà duramente nei confronti della Ravasi, criticandola per il suo atteggiamento e la scelta fatta senza tener rispetto degli impegni presi e del lancio imminente della nuova collezione.

Il clima al Paradiso sarà molto teso ma, alla fine, Matilde chiederà a Flora di dare una mano a Maria per riuscire a gestire al meglio questa situazione ed evitare così l'ennesima batosta per il magazzino di Conti.