La fiction daily di Rai1 Il Paradiso delle Signore continua a emozionare milioni di telespettatori. Le nuove puntate andranno in onda da lunedì 20 a venerdì 24 marzo e le anticipazioni rivelano che non mancheranno i colpi di scena. Dopo aver appreso che dietro il nuovo magazzino c'è lo zampino di Tancredi e Matilde, Adelaide allontanerà i nipoti dalla tenuta di famiglia reputandoli dei traditori. Anche Vittorio prenderà una drastica decisione nei confronti della stilista. Gloria invece capirà che con Ezio non ci saranno speranze e deciderà di lasciare la città.

Vito viene visto da Irene confabulare con una giovane misteriosa. Chi sarà? Il contabile racconterà una bugia a Maria circa i problemi della sua azienda australiana.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Adelaide delusa da Matilde

Nel corso dei nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore, che verranno trasmessi dal 20 al 24 marzo, Vittorio e Roberto inizieranno a darsi da fare per fronteggiare la concorrenza. L'apertura del nuovo magazzino di proprietà di Tancredi e Umberto deluderà molto non solo il direttore dell'atelier ma anche Adelaide. Sentendosi tradita dai nipoti infatti, la contessa caccerà i coniugi di Sant'Erasmo da Villa Guarnieri e si schiererà dalla parte di Conti. Nonostante quanto accaduto, Maria cercherà di convincere in tutti i modi Flora a presidiare alla sfilata per la presentazione dei suoi abiti da sposa in compagnia di Matilde.

Nel frattempo Gemma confiderà a Roberto di aspettare un bambino da Carlos mentre per Gloria inizierà a svanire il sogno di riconciliarsi con Ezio. Più tardi un nuovo episodio riavvicinerà i coniugi Colombo ma la capo commessa prenderà la decisone di partire per l'America.

Spoiler Il Paradiso, Lamantia mente a Maria

Le trame delle nuove puntate de il Paradiso delle Signore, in onda dal 20 al 24/3 sui teleschermi Rai, rivelano nel dettaglio che per Vito arriveranno brutte notizie.

L'azienda con sede in Australia riscontrerà dei grossi problemi a livello economico. Tuttavia il contabile deciderà di non raccontare tutta la verità a Maria. Più tardi Lamantia verrà visto da Irene in compagnia di una giovane misteriosa. La Venere bionda chiederà ad Alfredo di indagare per scoprire di chi si tratta. Intanto Flora informerà Vittorio di aver scelto di andare a lavorare con Umberto nel suo nuovo magazzino.

Il dottor Conti reagirà di conseguenza prendendo una drastica decisone nei confronti della stilista. Ravasi si scontrerà anche con Maria: Puglisi sarà molto delusa dal comportamento di Flora.

Il giorno dell'inaugurazione dell'azienda di Ezio arriverà e nonostante il morale a pezzi delle Veneri per quanto accaduto, Vittorio cercherà in tutti i modi di spronare i suoi dipendenti ad andare avanti nonostante la concorrenza.