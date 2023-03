Tempesta d'amore va in onda ogni giorno alle ore 20 su Rete 4 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni bavaresi di Tempesta d'amore, per ciò che concerne gli episodi da lunedì 27 marzo a domenica 2 aprile, evidenziano che Cornelia racconterà a Valentina che Robert e Ariane sono una coppia. Paul, invece, non sopporta più di stare vicino a Constanze, nel frattempo Yvonne cercherà di sottrarre del denaro a Gerry. Holle, infine, scoprirà che Kalenberg è incinta di Robert, mentre la signora Klee attenderà speranzosa che Shirin le combini un appuntamento con Christoph.

Cornelia dirà a Valentina che Ariane e Robert sono una coppia

Lia vorrà escogitare un nuovo stratagemma per far aprire gli occhi a Robert in merito ad Ariane, quindi la madre di Benni racconterà a Valentina che l'albergatore e la dark lady stanno intrattenendo una relazione, nella speranza che la giovane Saalfeld possa far destare il genitore.

Quando Kalenberg apprenderà la mossa di Holle cercherà di recuperare terreno col partner facendogli un'inaspettata confessione.

Constanze continuerà imperterrita a far riaffiorare nella mente di Paul dei vecchi e dolorosi ricordi e tale ostinazione dell'avvocatessa farà sì che il direttore amministrativo dell'hotel non sopporterà più di starle accanto.

Yvonne, poco dopo, avvertirà un pressante senso di oppressione a causa delle beghe finanziarie dell'ex partner quindi, notando che Alfons e Gerry stanno probabilmente giocando a soldi, cercherà di sottrarre del denaro al povero Richter.

Tale mossa meschina, però, farà fare alla donna una scoperta che la porterà a una seria riflessione sul gesto commesso.

Lindbergh, esausto dalle pressioni della fidanzata, andrà in un rifugio di montagna assieme a Michael, con quest'ultimo che farà da mentore a Paul cercando di fargli seguire degli esercizi di consapevolezza.

Constanze s'insospettirà, specialmente dopo aver scoperto che Josie a differenza sua è a conoscenza di dove si trovi l'ex personal trainer. Von Thalheim seguirà la giovane Klee alla capanna.

Lia scoprirà che Ariane è incinta di Robert

Robert, su richiesta di Ariane, terrà segreta la gravidanza della partner, ma Lia inizierà ugualmente a sospettare dello stato interessante della donna e affronterà l'ex fidanzato, così tra i due scatterà un bacio.

Se da un lato Vanessa non vedrà l'ora di cercare casa per stabilirsi nella stessa assieme a Max, dall'altro lato Richter cercherà di indurre la receptionist a valutare pro e contro di mettere su famiglia.

Robert non racconterà ad Ariane del bacio scoccato tra lui e Lia, mentre quest'ultima preferirà mettere al corrente dell'effusione Erik.

Il dark man, ferito nell'orgoglio, racconterà tutto ad Ariane mettendo di conseguenza sotto pressione Robert.

Josie salverà Paul dicendo a Constanze la bugia che l'uomo le stava preparando una sorpresa romantica. Lindbergh, però, reagirà con rabbia alla menzogna di Klee, dicendole che avrebbe dovuto pensare lui a qualcosa per la fidanzata, così l'aspirante cuoca si ritirerà ferita.

Paul, nel mentre, si sentirà sempre più in colpa nei riguardi di von Thalheim.

Yvonne, in ultimo, attenderà speranzosa che Shirin le organizzi con un pretesto un appuntamento con Christoph, ma l'albergatore non si dimostrerà in alcun modo interessato alla donna.

Klee senior, quindi, si dirigerà al bar con fare frustrato e lì incontrerà Erik con lo stesso muso lungo.