Nel corso della 40^ puntata del Grande Fratello Vip 7, in onda giovedì 9 marzo, Nikita Pelizon si è ritrovata a parlare di alcune considerazioni fatte su Luca Onestini. Al termine della diretta, la modella triestina ha spiegato che aveva chiesto in confessionale di non trattare tale argomento, ma a quanto pare non è andata come sperava. Non a caso Pelizon è stata protagonista anche di un confronto con Ivana Mrazova - ex di Luca.

Nikita rivela cosa gli era stato detto in confessionale

Nella puntata di ieri, Nikita Pelizon è stata protagonista di un blocco riguardante Luca Onestini: la concorrente in un momento di sconforto, è tornata a pensare ai bei momenti trascorsi con il coinquilino emiliano.

Inoltre ha avuto un faccia a faccia con l'ex fidanzata di Luca, in cui è stata accusata di aver ricominciato a parlare di Onestini solo dopo l'uscita di Ivana Mrazova. Secondo il punto di vista di Sonia Bruganelli, la modella triestina continuerebbe a parlare di Luca solamente per catturare l'attenzione dei telespettatori.

Al termine della diretta, Nikita si sfogata con Antonella: la giovane ha spiegato che si era raccomandata in confessionale di non riportare in puntata le sue riflessioni su Luca Onestini. Stando a quanto riferito dalla diretta interessata, Piera (la psicologa del programma) l'aveva rassicurata che non sarebbe accaduto nulla di tutto ciò: "Mi hanno detto di stare serena, perché ai sentimenti non si comanda".

Al contrario, Pelizon si è sentita criticata da tutti i suoi compagni d'avventura e non solo da Onestini.

In merito al giudizio di Bruganelli, la gieffina ha precisato che se avesse voluto mettere in atto una strategia si sarebbe avvicinata ad un concorrente più vulnerabile e avrebbe dato inizio ad una frequentazione, visto che ai fini del programma ai telespettatori piacciono molto.

Il rapporto tra Nikita e Luca

In principio, Nikita e Luca avevano mostrato un ottimo feeling. Nel momento in cui la modella si è dichiarata al coinquilino, quest'ultimo ha detto di non essere interessato ad avere una relazione all'interno del programma.

Da quel momento in poi su Luca e Nikita è calato il gelo: i due coinquilini hanno iniziato a criticare uno l'atteggiamento dell'altro. A distanza di mesi, nella 40^ puntata Pelizon ha confermato di essere ancora attratta dal coinquilino. Dal canto suo, Onestini ha riferito di non sapere più come fare per dire di voler essere lasciato in pace.

Nel frattempo su Twitter, i fan della modella triestina hanno criticato gli autori del Grande Fratello Vip 7 per avere mandato in onda le sue riflessioni nonostante abbia chiesto di non renderle pubbliche.