Cosa succederà nel corso delle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore 7 in programma su Rai 1 nel corso del mese di maggio?

Al centro dell'attenzione ci saranno le vicende di Vittorio Conti che, ancora una volta, si ritroverà protagonista delle nuove trame della soap opera

Il personaggio interpretato da Alessandro Tersigni si ritroverà a dover affrontare la temuta concorrenza rappresentata da Tancredi e Umberto, i quali metteranno a durissima prova il suo negozio.

Vittorio sempre più in crisi nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che Vittorio si sta impegnando a fronteggiare nel migliore dei modi la temuta concorrenza rappresentata da Tancredi e Umberto.

I due hanno annunciato l'apertura della loro Galleria con la quale intendono dare filo da torcere a Vittorio e strappargli via non solo clienti ma anche personale del suo staff.

Il primo colpaccio lo hanno messo a segno con Flora e Matilde, rispettivamente le compagne di Umberto e Tancredi, le quali hanno scelto di mollare il loro incarico al grande magazzino di Conti e entrare a far parte del team della nuova Galleria milanese.

Umberto fa fallire Vittorio nelle ultime puntate de Il Paradiso delle signore 7?

Una situazione non facile per Vittorio dato che, come se non bastasse, nel corso delle prossime puntate di questa settima stagione de Il Paradiso delle signore, si ritroverà anche a dover affrontare il flop della collezione di abiti da sposa presentata da Maria, che finirà per creare non pochi problemi.

Insomma, il clima al grande magazzino milanese non sarà affatto dei migliori e nel corso delle ultime puntate di questa settima stagione della soap opera, potrebbe esserci anche un colpo di scena inaspettato.

Non si esclude, infatti, che l'apertura della nuova galleria di Umberto e Tancredi possa portare al fallimento definitivo del Paradiso delle signore, già provato da una serie di scelte che nel corso dell'ultimo periodo lo hanno messo a durissima prova.

Vittorio potrebbe uscire di scena nel finale de Il Paradiso delle signore 7?

Di conseguenza, per Vittorio potrebbe essere giunto il momento di assistere al fallimento del suo amato negozio, che in questi anni ha fatto da sfondo anche alle sue tormentate vicende sentimentali.

E, tenendo conto che qualche mese fa Conti aveva ricevuto un prestigioso incarico in una casa automobilistica, non si esclude che nel finale della settima stagione possa decidere di chiudere definitivamente la sua esperienza con magazzino per gettarsi a capofitto in questa nuova avventura e dare così una svolta importante alla sua vita professionale.

Insomma, il pubblico e gli appassionati de Il Paradiso delle signore 7 potrebbero assistere ad una uscita di scena di Vittorio dal cast della soap opera e per lui potrebbe essere un vero e proprio "toccasana" dopo un ultimo periodo decisamente difficile.

Non solo il fallimento della sua relazione con Tina Amato ma anche il rifiuto di Matilde che, dopo il ritorno in scena del marito Tancredi, ha scelto di riprendere in mano le redini del loro matrimonio e chiudere la frequentazione con Conti.