Terra amara continua con nuove storie e le puntate andate in onda in rivelano che presto arriveranno in Italia degli episodi molto emozionanti che vedranno protagonista Gulten e suo fratello, il burbero Gaffur. Tra la domestica e Cetin nascerà un amore profondo, ma quando l'ex capomastro scoprirà la relazione andrà su tutte le furie, convinto di proteggere sua sorella. Presto, però Gaffur verrà a sapere da Saniye della violenza subita da sua sorella Gulten per mano di Ercument e sarà devastato dal dolore. Alla fine il fratello di Gulten appoggerà la relazione con Cetin e chiederà al ragazzo di rendere per sempre felice la domestica, diventando per lui come un fratello.

Anticipazioni Terra amara: Cetin conquisterà Gulten

Le anticipazioni di Terra Amara provenienti dalla Turchia raccontano che presto i riflettori saranno puntati su una bella storia d'amore che nascerà tra Cetin e Gulten. Nelle puntate in onda in questi giorni in Italia, il collaboratore di Yilmaz sta corteggiando la domestica che pur facendo trasparire il suo interesse lo respinge a causa del suo doloroso passato, ma presto le cose cambieranno. Gulten si lascerà conquistare dalla dolcezza e dalla gentilezza di Cetin e tra loro nascerà una relazione che farà tornare nella ragazza la speranza di essere felice. Quando Gaffur verrà a sapere che sua sorella ama il collaboratore di Yilmaz, tuttavia, andrà su tutte le furie.

Anticipazioni prossime puntate: Gaffur, furioso, dividerà Cetin e Gulten

Le prossime puntate di Terra amara vedranno tra i protagonisti Gaffur che non riuscirà ad accettare la storia d'amore tra Gulten e Cetin. L'ex capomastro della tenuta Yaman affronterà direttamente il giovane intimandogli di stare lontano da sua sorella e vietando alla ragazza di sposare quell'uomo.

Cetin non starà a guardare e difenderà il suo diritto di amare Gulten, ma in un primo momento Gaffur sembrerà non voler sentire ragioni e porterà via sua sorella. Una volta a casa, tuttavia, Saniye racconterà a suo marito della violenza che Gulten ha subito per mano di Ercument e Gaffur sarà disperato.

Gaffur cambierà idea su Cetin e lo accetterà come un fratello

Le anticipazioni turche di Terra amara rivelano che quando apprenderà che Gulten è stata violentata da Ercument, Gaffur sarà devastato dal dolore. L'uomo chiederà a sua moglie se ad uccidere il cugino di Demir sia stata Gulten, ma Saniye gli dirà che è stato Yilmaz a intervenire in difesa della donna. Più tardi Cetin si presenterà a casa dell'ex capomastro di Yaman e l'uomo lo farà entrare con gli occhi pieni di lacrime, permettendogli di vedere sua sorella. Quando Gaffur sarà a cena con Cetin, tra loro tutto cambierà e i due uomini si confronteranno a cuore aperto. Il fratello di Gulten spiegherà che la donna è molto importante per lui e Cetin gli prometterà che la renderà per sempre felice.