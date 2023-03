L'appuntamento con Il Paradiso delle signore prosegue con successo su Rai 1 e, in vista delle ultime puntate di questa fortunatissima stagione, potrebbero esserci delle importanti novità legate in primis alle sorti di Vittorio Conti e del suo negozio.

Matilde, infatti, confesserà all'uomo che Tancredi e Umberto stanno lavorando in gran segreto per l'apertura della loro prima Galleria, con la quale intendono far concorrenza al negozio di Conti.

E, proprio questa novità, potrebbe mettere in crisi Vittorio e portare il Paradiso al fallimento definitivo.

Umberto e Tancredi sfidano Vittorio: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7 rivelano che Vittorio verrà informato dei piani di Tancredi e Umberto.

I due, infatti, hanno scelto di scendere in campo e di dichiarare "guerra" al grande magazzino milanese guidato da Conti, aprendo la loro prima Galleria, dove saranno esposti abiti di prestigio e non solo.

Un progetto ambizioso che Matilde deciderà di "spoilerare" a Vittorio, tradendo così la parola data a suo marito, che le aveva chiesto grande riservatezza.

E le reazioni non mancheranno: Matilde si ritroverà a fare i conti con la furia della contessa, che non si farà problemi a cacciarla via dalla sua villa dopo aver scoperto di questo progetto che ha portato avanti in segreto con Tancredi e il commendatore Guarnieri.

Vittorio Conti rischia il fallimento nelle ultime puntate de Il Paradiso delle signore 7

Un duro colpo anche per Vittorio: nel corso delle nuove puntate di questa settima stagione, l'uomo farà i conti con l'addio di Flora Ravasi.

La stilista, infatti, dopo aver ricevuto una proposta ufficiale da parte di Umberto e Tancredi per il loro magazzino, deciderà di mollare l'incarico al Paradiso e metterà in grande difficoltà Conti.

Ecco perché la situazione per Vittorio non sarà delle migliori e in vista delle ultime puntate di questa settima stagione, potrebbe rischiare definitivamente il fallimento.

Vittorio potrebbe chiudere il negozio nelle ultime puntate de Il Paradiso delle signore 7

Già da tempo, infatti, gli affari per il Paradiso delle signore non vanno nei migliori dei modi e, come se non bastasse, l'articolo di Diletta pubblicato sulla rivista del negozio ha scatenato anche un'ondata di indignazione da parte dei clienti.

Ecco allora che, con l'arrivo della nuova Galleria guidata da Umberto e Tancredi, entrambi molto forti dal punto di vista economico, Vittorio potrebbe ritrovarsi in serie difficoltà al punto da dover chiudere il negozio e dichiarare così il fallimento, mettendo in bilico anche i posti di lavoro dei vari dipendenti.