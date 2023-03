Cosa succederà nelle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore 7? Quali saranno i colpi di scena che terranno banco nel corso delle puntate conclusive di questa settima stagione? I riflettori saranno puntati in primis sul ritorno di Agnese Amato, la quale rimetterà piede in città dopo essere stata per diversi mesi al fianco di sua figlia Tina, a Londra.

Intanto, per Stefania, arriverà il momento della resa dei conti finale: la ragazza, infatti, dopo un periodo di crisi personale si ritroverà a dover fare una scelta importante dal punto di vista sentimentale.

Agnese torna senza Tina nelle ultime puntate de Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, le anticipazioni delle ultime puntate de Il Paradiso delle signore 7 che andranno in onda tra aprile e maggio 2023 in prima visione assoluta su Rai 1, rivelano che ci sarà spazio per l'atteso ritorno in scena di Agnese Amato.

La donna, infatti, dopo essere stata per svariati mesi lontana da Milano, alle prese con sua figlia Tina e la gravidanza difficile che stava portando avanti, rimetterà piede dai suoi famigliari.

Un ritorno che non deluderà le aspettative, dato che la donna si mostrerà subito combattiva e riprenderà in mano le redini della sua vita, dopo che per diverso tempo si è dedicata solo a sua figlia.

Tuttavia, stando a quanto si apprende da una fonte diretta, Agnese tornerà da sola in città: al suo fianco, infatti, non ci sarà Tina.

Agnese torna da sola nel finale de Il Paradiso delle signore 7

La donna resterà a Londra, dove ormai porta avanti la sua vita assieme al marito Sandro: per il momento, quindi, almeno in queste ultime puntate de Il Paradiso delle signore 7, non ci sarà spazio per la "presentazione" del figlio di Tina agli altri componenti della famiglia Amato.

Non si esclude, però, che la donna possa rimetterà piede in città nel corso dell'ottava stagione, proprio per far conoscere il bambino ai suoi fratelli e anche ad Armando, ormai diventato il nuovo compagno di sua Agnese.

E poi ancora, al centro delle ultime puntate di questa settima stagione, ci sarà spazio anche per le vicende di Stefania.

Stefania in crisi tra Marco e Federico nelle ultime puntate de Il Paradiso 7

La giovane figlia di Gloria e Ezio, infatti, si ritroverà alle prese con un periodo difficile da affrontare e superare, complice la crisi che sta vivendo dal punto di vista dei sentimenti.

Stefania, infatti, si ritroverà divisa tra Marco e Federico: da un lato, quindi, c'è il fidanzato col quale sognava di costruire un futuro lontana da Milano, dall'altro invece c'è il suo ex spasimante che è tornato a farsi vivo proprio nel corso dell'ultimo periodo.

Di conseguenza, Stefania si ritroverà a dover prendere una decisione finale sul da farsi: chi dei due riuscirà ad avere la meglio? Lo scopriremo nel corso del gran finale di questa settima serie.