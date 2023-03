Le prossime puntate di Terra Amara metteranno al centro dell'attenzione il comportamento poco equilibrato di Mujgan che metterà in apprensione tutti i membri della sua famiglia. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, infatti, in seguito alla scoperta che Adnan è figlio di Yilmaz, la dottoressa comincerà a fare scenate ogni qualvolta si troverà a confronto con Zuleyha, certa che rappresenti un ostacolo per il suo matrimonio. La situazione si deteriorerà ancora di più in seguito alla nascita prematura del suo bambino, fino a che il marito non sarà costretto a consigliarle di farsi aiutare da uno psichiatra.

Mujgan accetterà, anche se sarò certa di non aver bisogno di nessuno. L'intervento di Behice sarà fondamentale: la zia consiglierà alla nipote di ravvedersi se non vuole che il marito scappi tra le braccia di Altun. Mujgan riuscirà a mantenere l'equilibrio?

Le scenate di gelosia di Mujgan

Proseguono le anticipazioni di Terra amara, concentrandosi sulla salute mentale sempre più precaria di Mujgan. Seguendo la storyline della soap turca, l'astio tra la dottoressa e Zuleyha crescerà a dismisura quando entrambe avranno le doglie ma Yilmaz invece di essere con la moglie si troverà in compagnia di Altun.

Le cose continueranno a peggiorare fino a che basterà vedere un foulard nella macchina del marito uguale a quello indossato dalla sua 'nemica' per spingere la dottoressa all'ennesima scenata di gelosia.

Mujgan si recherà in casa Yaman e accuserà Zuleyha, in presenza di Demir e Hunkar, di intrattenere una relazione segreta con Yilmaz. Un fatto che Altun potrà immediatamente smentire estraendo dalla carrozzella del suo bambino il proprio scialle.

Behice supporta la nipote

Temendo che la moglie sia ormai fuori controllo, Yilmaz le consiglierà di farsi curare da uno psichiatra.

Mujgna accetterà la proposta, ma sarà subito chiaro ai telespettatori che lo farà solo per zittire Akkaya. Infatti, in un colloquio con l'amico e collega Sabahattin, Mujgan affermerà di essere certa che Yilmaz e Zuleyha si vedono realmente alle sue spalle. Il dottore, per mantenere la pace, cercherà di convincere la sua amica a farsi vedere da uno specialista per evitare che, con il suo modo di fare, non ottenga proprio che Yilmaz cerchi conforto in Zuleyha.

Anche la zia Behice deciderà di dare un consiglio alla nipote, temendo per la sua salute ma anche per la stabilità del matrimonio. Behice esorterà la nipote a non farsi più ossessionare dalla presenza di Zuleyha ma di dedicarsi piuttosto a suo marito, diventando più docile e devota. Le parole della zia sembreranno scuotere la dottoressa che comincerà a comportarsi in maniera più dolce con Yilmaz, anche se si tratterà dell'ennesima messa in scena di Mujgan. Per conoscere l'evoluzione della vicenda non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.