Desdemona Balzano è da qualche tempo una delle dame del Trono Over di a Uomini e donne. La 51enne ha catturato l'attenzione del pubblico e di diversi cavalieri del parterre. Ma in una delle ultime registrazioni è giunta almeno una segnalazione su di lei (relativa a una presunta relazione che avrebbe fuori dagli studi) e che l'avrebbe costretta ad abbandonare il programma.

Chi è Desdemona, la dama del Trono Over: 51 anni, fa la digital creator

In questa stagione di Uomini e donne, sono molti i volti nuovi che hanno catturato l'attenzione del pubblico.

Tra questi c'è Desdemona Balzano.

Alta, mora, occhi color nocciola e con un carattere esplosivo. Sbirciando in rete si apprende che ha 51 anni e lavora come digital creator. È stata sposata per 23 anni ed è separata da circa un anno e mezzo, ha una figlia.

Desdemona Balzano: perché ha scelto di partecipare a Uomini e donne

Desdemona Balzano, nel corso della sua presentazione, ha dichiarato di aver scelto di partecipare a Uomini e donne per rimettersi in gioco dopo un anno e mezzo trascorso da single. Dopo la separazione dal marito, infatti, ha avuto bisogno di stare per un po' di tempo da sola. Poi appunto, ha deciso di rimettersi in gioco.

Il programma di Maria De Filippi, per sua stessa ammissione, le è sembrato il posto giusto dove ricominciare.

Desdemona deve abbandonare Uomini e donne: ha una relazione fuori dal programma?

Inizialmente a U&D, Desdemona si è interessata ad Alessandro S. che però, avendo poco più di 40 anni, ha deciso di non proseguire la frequentazione a causa della differenza di età. In seguito la donna è uscita anche con Alessandro Sposito, il cavaliere campano che è uscito dal programma qualche settimana fa con Pamela.

Poi ha iniziato una conoscenza con Giuseppe e pure con Ivan.

La dama, nelle ultime puntate, ha dichiarato di avere un blocco e di non riuscire ad andare oltre nelle frequentazioni. Ci sarà però ben presto un colpo di scena, infatti le anticipazioni su ciò che è già stato registrato, svelano che arriverà in studio almeno una segnalazione su Desdemona, nella quale sarà segnato come la dama abbia una relazione sentimentale al di fuori del programma.

Desdemona verrà dunque sostanzialmente messa con le "spalle al muro" e sarà costretta ad abbandonare Uomini e donne. Non è ancora chiaro però se, in particolare, sarà invitata a lasciare il programma da parte di Maria De Filippi o se invece sarà la stessa Desdemona a prendere spontaneamente questa decisione.