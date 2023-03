Cosa succederà nel finale de Il Paradiso delle Signore 7? L'appuntamento con la soap opera si avvia ormai verso le battute conclusive di una settima stagione premiata dal pubblico con ottimi ascolti nella fascia del daytime pomeridiano di Rai 1.

I colpi di scena non mancheranno e, al centro dell'attenzione, ci sarà in primis il ritorno del giovane Marco Di Sant'Erasmo, il quale finirà per destabilizzare nuovamente l'ex fidanzata Gemma.

Marco torna senza Stefania: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7 finale

Le anticipazioni sul finale de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che il pubblico si ritroverà ad assistere al rientro in città di Marco.

Dopo un breve periodo di assenza da Milano, il nipote della contessa tornerà a stabilirsi in città e anche questa volta non sarà accompagnato dalla fidanzata Stefania.

La figlia di Ezio e Gloria non sarà al fianco di Marco e, questa lontananza, confermerà il fatto che tra i due il rapporto non è più dei migliori.

La crisi tra Marco e Stefania è ormai un dato di fatto e, nel finale della settima stagione, il giovane non farà altro che confondere ancora una volta Gemma.

Gemma spiazzata ancora da Marco: anticipazioni Il Paradiso 7

Gemma non rimarrà indifferente di fronte al ritorno in città di Marco: la presenza del suo ex fidanzato finirà per avere delle conseguenze importanti su di lei che si renderà conto di non essersi ancora liberata del tutto di quel sentimento che li aveva uniti.

Sebbene Gemma abbia provato in tutti i modi ad andare avanti dopo la fine della relazione con Marco, si ritroverà ancora una volta a dover prendere in mano le redini della situazione, complice anche il periodo difficile che sta attraversando a causa della sua prima gravidanza.

Cosa succederà a questo punto? Tenendo conto che Marco sta vivendo una profonda crisi con Stefania, si ritroverà a concedere una seconda chance all'ex fidanzata Gemma?

Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate di questa stagione in onda tra aprile e maggio in Tv.

Gloria esce di scena e se ne va: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7 finale

Spazio anche alle vicende di Gloria: le anticipazioni sul finale de Il Paradiso delle signore 7 evidenziano che la donna finirà per essere smascherata da Veronica in merito alla sua tresca clandestina con Ezio.

A questo punto Veronica finirà per ricattare la sua rivale in amore, e le chiederà di farsi da parte e di "sparire" dalla sua vita e da quella di Ezio.

Una richiesta che Gloria deciderà di accogliere: nel finale della settima stagione, infatti, la donna uscirà di scena dal cast della soap e annuncerà la sua decisione di lasciare Milano per trasferirsi in America per stare con sua figlia Stefania.