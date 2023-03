Cosa succederà nel corso delle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore 7 su Rai 1? Le anticipazioni sulla soap opera pomeridiana in grado di appassionare il pubblico della rete ammiraglia rivelano che ci sarà spazio per l'evolversi delle vicende di Adelaide, la quale si ritroverà a mettere a punto l'ennesimo colpo di scena del tutto inaspettato.

Spazio anche ad un ritorno molto importante e atteso che, sicuramente, non deluderà le aspettative del pubblico: trattasi del rientro in scena del personaggio di Agnese Amato.

La sparizione di Adelaide: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, le anticipazioni delle ultime puntate de Il paradiso delle signore 7 in programma tra aprile e maggio in prima visione assoluta su Rai 1, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Adelaide.

La contessa, infatti, si ritroverà al centro dell'attenzione e delle dinamiche della soap opera nel momento in cui metterà a segno un'uscita di scena che si preannuncia particolarmente scoppiettante.

Sì, perché Adelaide farà perdere le sue tracce in maniera del tutto misteriosa: una sparizione a tutti gli effetti che sarà il "giallo" di questo finale della settima stagione.

Al momento, infatti, non si conoscono i dettagli di questa scelta e soprattutto perché la contessa farà perdere le sue tracce.

Il giallo della contessa, torna Agnese: anticipazioni Il Paradiso delle signore ultime puntate

Non si esclude, però, che il motivo di questa scelta possa avere a che fare con la sua nuova storia d'amore con Marcello, così come non è escluso che dietro questa sparizione improvvisa, possano celarsi nuovi problemi lavorativi legati alla gestione del Paradiso assieme a Vittorio.

In attesa di scoprire quale sarà l'evoluzione di questa vicenda, le anticipazioni delle ultime puntate de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che ci sarà spazio anche per un ritorno in scena molto atteso dal pubblico.

Agnese Amato, dopo essere stata assente dalle scene per svariati mesi, tornerà nuovamente al centro delle trame della soap opera pomeridiana di Rai 1.

Agnese riabbraccia i suoi cari: anticipazioni Il paradiso delle signore 7 ultime puntate

Il suo ritorno, infatti, è previsto proprio negli episodi della soap che andranno in onda tra aprile e maggio in prima visione assoluta.

Un rientro che non passerà inosservato, dato che la donna dovrà riprendere in mano le redini della sua vita, dopo che per svariati mesi ha scelto di trasferirsi a Londra, da sua figlia Tina Amato.

E, con questo rientro in città dopo un lungo periodo di assenza, ecco che Agnese avrà modo anche di riabbracciare i suoi cari e in particolar modo il suo amato Armando.