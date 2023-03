Cresce l'attesa per il finale della soap Il Paradiso delle Signore 7 che terminerà a maggio per poi riprendere a settembre. Che cosa succederà nelle puntate finali? Veronica, dopo aver scoperto che il gemello perso da Ezio si trovava proprio sotto il letto in cui Gloria ha soggiornato insieme a lui, non ha avuto più dubbi. C'è stato un tradimento e forse non è l'unico. Nonostante abbia fatto finta di niente, mostrando un finto sorriso, ha ricattato Gloria intimandole di spezzare la catena che ha voluto mantenere a tutti costi con Ezio.

La povera Moreau, ancora una volta, ha dovuto rinunciare all'amore di suo marito, invitandolo a non cercarla mai più con la scusa dolorosa di un errore da parte di entrambi.

Ma cosa succederà quando il signor Colombo scoprirà il vile ricatto di Veronica?

Il Paradiso delle signore 7 nuove puntate: Gloria esce di scena per sempre?

L'addio di Gloria a Ezio è stato a dir poco straziante. Per trovare il coraggio di allontanarlo definitivamente, Gloria gli ha detto che il loro ritorno di fiamma è stato un errore e che il loro sentimento non è abbastanza forte. Parole che contraddicono in pieno i discorsi pieni di promesse e progetti che aveva fatto con lui, spiazzato e senza poter dare nemmeno una risposta razionale.

La povera Moreau ha ceduto ancora una volta e si è fatta da parte, anche se aveva giurato a se stessa e a Ezio di non cadere più in questa trappola. A farle decidere di partire e non tornare mai più è stata Veronica con le sue parole piene di rabbia e risentimento.

Che cosa ne sarà di Gloria ed Ezio? L'addio è definitivo? Forse no e, se le cose dovessero essere guidate dal destino, Veronica pagherebbe per il suo ricatto.

Il Paradiso delle signore prossimi episodi: il segreto di Veronica è a rischio

Nelle prossime puntate della soap Il Paradiso delle signore Ezio potrebbe venire a sapere che Veronica ha costretto - di fatto - Gloria non solo a partire, ma anche a lasciarlo con una scusa.

Se il signor Colombo scoprirà la verità, difficilmente perdonerebbe la compagna e non perderebbe tempo a mettersi sulle tracce di Gloria, la donna che ama e che ha sempre amato.

Le bugie vengono (quasi) sempre a galla e nel finale di stagione si attendono colpi di scena. A tal proposito, non si esclude che la storia tra Armando e Agnese prenda una piega inaspettata e che l'amore trionfi, non solo per Gloria ed Ezio, una delle coppie più amate di sempre.

Se il signor Colombo lasciasse Veronica dopo aver appreso il suo ricatto, ci si auspica che torni con Gloria e Stefania, così da riunire quella famiglia che tanto si è amata e che è stata costretta a separarsi per le tante avversità che la vita ha riservato loro.