Cosa succederà nelle nuove puntate de Il paradiso delle signore 7 in onda prossimamente su Rai 1? I colpi di scena potrebbero non mancare e al centro dell'attenzione ci sarà in primis l'intricata vicenda che vede protagonista Gemma.

Dopo aver scoperto di essere in dolce attesa, Gemma svelerà che quel bambino non è frutto del suo amore con Carlos.

Di conseguenza si ritrova a essere una ragazza madre e nel corso dei prossimi appuntamenti di questa stagione Roberto potrebbe offrirle una soluzione clamorosa.

Le novità su Gemma e Roberto ne Il Paradiso delle signore 7

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 rivelano che Gemma continuerà a trovare una soluzione per poter crescere da sola il suo bambino e fare in modo di non doversi separare da lui, per evitare i giudizi delle persone.

Una situazione che finirà per creare non poche tensioni in casa Colombo, dato che Veronica ed Ezio cercheranno in tutti i modi di salvare Gemma da questa situazione.

Il vero colpo di scena arriverà nel momento in cui Roberto Landi avrà un'illuminazione che potrebbe portare a delle conseguenze inaspettate.

Roberto potrebbe convolare a nozze con Gemma nelle nuove puntate de Il Paradiso 7

Al Paradiso delle signore inizieranno le prove degli abiti da sposa della nuova collezione e Gemma ne indosserà uno.

Sarà a quel punto che Roberto avrà un'idea che proporrà a Zanatta e che potrebbe avere delle ripercussioni molto importanti: non solo sulla sua vita, ma anche su quella dello stesso Landi e del suo amato Mario.

Perché il socio di Vittorio continua a vivere in segreto la sua relazione con Mario: i due non possono uscire allo scoperto e di conseguenza sono costretti a fare tutto in segreto.

Intanto, però, Roberto cercherà un finanziamento per far sì che il sogno del suo amato possa diventare realtà: l'apertura di un locale tutto suo.

Gemma potrebbe sposare Roberto nel finale de Il Paradiso delle signore 7

Ovviamente Roberto ha bisogno di un finanziamento che potrebbe ottenere nel caso fosse sposato. Di conseguenza non si esclude che, nel corso delle prossime nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7, Roberto possa proporre a Gemma di convolare a nozze.

In questo modo Landi otterrebbe il finanziamento e potrebbe portare avanti il suo sogno d'amore con Mario, mentre Gemma si salverebbe dall'impiccio della gravidanza.

Il bambino verrebbe considerato figlio di Roberto e a quel punto la venere del Paradiso non sarebbe più bollata come una ragazza madre.