Dopo la scelta di Federico Nicotera di Carola Carpanelli, le registrazioni di Uomini e donne si sono fermate. Il blogger Lorenzo Pugnaloni fa sapere che gli studi Elios non riapriranno prima della fine della prossima settimana, più precisamente sabato 18 e domenica 19 marzo. Questa pausa dovrebbe dipendere dall'imminente inizio del serale di Amici, al quale Maria De Filippi sta lavorando alacremente da giorni.

Aggiornamenti sulla programmazione di Uomini e Donne

Mentre su Canale 5 vengono trasmesse le ultime puntate di Uomini e Donne che sono state registrate (come quella in cui Tina ha difeso Armando e ha attaccato Aurora dicendole "fai schifo"), sui social network stanno circolando le date in cui è previsto il ritorno in studio del cast.

Nonostante lo stop di 10 giorni nel rispetto del lutto che ha colpito Maria De Filippi lo scorso 24 febbraio, il dating-show si è fermato di nuovo: le riprese che si sono svolte martedì scorso, infatti, rimarranno le ultime per almeno un'altra settimana.

Il blogger Pugnaloni ha usato Instagram per informare fan e curiosi di quando sono previste le prossime registrazioni del format di Canale 5: la redazione ha convocato dame, cavalieri e tronisti agli Elios sabato 18 e domenica 19 marzo.

Per oltre sette giorni, dunque, non trapeleranno nuove anticipazioni sui protagonisti del troni Classico e Over.

Attesa per un'altra scelta a Uomini e Donne

Per scoprire come si sta evolvendo la passionale frequentazione tra Gemma e Silvio, dunque, i fan dovranno aspettare una settimana: sabato 18 marzo, infatti, Maria tornerà alla guida del dating-show e aggiornerà i curiosi su quello che è accaduto ai protagonisti del cast durante la pausa dalle registrazioni.

Anche se gli addetti ai lavori non l'hanno confermato, si presume che lo stop di Uomini e Donne dipenda dall'imminente inizio del serale di Amici: giovedì 16/03, infatti, sarà registrata la puntata con la quale il talent-show esordirà nella prima serata di Canale 5.

Attualmente, dunque, ci sono lavori in corso per mettere su uno spettacolo che sia all'altezza del prime time: coreografie, esibizioni di canto ma anche siparietti divertenti con gli ospiti.

Dopo essersi occupata del debutto di Amici, dunque, De Filippi riaprirà gli studi Elios e condurrà gli appuntamenti che saranno trasmessi in tv alla fine del mese in corso.

L'addio di Federico a Uomini e Donne

Visto che per oltre una settimana rimarranno senza aggiornamenti, i fan di Uomini e Donne stanno cercando di capire quando andrà in onda la scelta di Federico.

Martedì 7 marzo, infatti, il tronista ha concluso la sua avventura nel dating-show fidanzandosi con Carola, la bionda corteggiatrice che ha frequentato per circa sei mesi davanti alle telecamere.

Stando a quello che si vocifera in rete, l'ultima apparizione in tv della coppia Nicotera-Carpanelli potrebbe avvenire tra mercoledì e giovedì prossimo: prima di quel momento, infatti, i due non possono ancora farsi vedere insieme nel rispetto del regolamento del programma al quale hanno partecipato.

Per quanto riguarda l'altra storica protagonista del Trono Classico, ovvero Lavinia Mauro, ancora non si sa se e quando farà la sua scelta tra Alessio Campoli e Alessio Corvino. Le ultime anticipazioni che sono trapelate dagli studi Elios parlano di una forte indecisione della tronista sui due spasimanti: i fan, infatti, sospettano e temono che il percorso della romana potrebbe coincidere col finale di stagione, previsto per maggio.