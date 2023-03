Continuano gli abituali appuntamenti pomeridiani con Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55 circa. In questa settima stagione, la soap italiana ha regalato, sin da subito, grandi emozioni a tutti i suoi fan. Anche nel corso dell'episodio del 3 marzo non potranno mancare nuovi e avvincenti colpi di scena da lasciare con il fiato sospeso.

In particolare, le trame della soap opera continuano a concentrare la propria attenzione su alcuni dei personaggi, tra i quali Gemma. La giovane Venere sta attraversando un momento molto complicato.

Improvvisamente, deve fare i conti con una difficile realtà. Si ritrova a dover fare la mamma e a cavarsela da sola, visto che il padre del bambino non è più nemmeno in città. Pertanto, il suo mondo viene letteralmente sconvolto: adesso deve prendere in mani le redini della sua vita. Fortunatamente, può contare sull'appoggio dei suoi famigliari che la amano e la sostengono sempre.

La delusione di Clara

Nel corso del prossimo appuntamento con il Paradiso delle Signore, dopo aver scoperto della gravidanza, Ezio è intenzionato a mettere Carlos con le spalle al muro per convincerlo ad assumersi tutte le proprie responsabilità nei confronti di Gemma e del loro futuro figlio.

Nel frattempo, il clima in magazzino si fa alquanto teso.

In particolare, Clara è profondamente delusa per l'atteggiamento di Alfredo nei suo confronti. Quest'ultimo, infatti, non si è reso conto di ciò che la giovane Venere prova per lui, poiché troppo impegnato a conquistare Irene. Quest'ultima è un osso duro: il giovane, pur di fare breccia nel suo cuore, chiede ripetutamente alla nipote di Don Saverio di aiutarlo.

Soltanto ora, Perico si rende conto che Clara è molto dispiaciuta.

L'incontro tra Vittorio e Diletta

Intanto, approfittando della situazione, Diletta decide di andare a fare visita personalmente a Vittorio, al di fuori del 'Paradiso'. Successivamente, siccome non può contare su aiuti esterni, Alfredo decide di fare un ulteriore tentativo con Irene.

Riesce a farla riconciliare con il padre. Per questo gesto così commovente, la Venere non può fare a meno di ringraziarlo e, per la forte gratitudine, lo ringrazia in modo del tutto inaspettato.

Nel contempo, Tancredi decide di confessare a Matilde tutta la verità inerente il suo progetto. Infine, mentre Veronica è troppo impegnata a consolare sua figlia, in un momento così delicato e difficile, Ezio pensa a come tranquillizzare Gloria. Quest'ultima, infatti, nutre seri dubbi sul loro rapporto a causa delle incertezze legate al futuro. Pertanto, Colombo provvede a rincuorarla.