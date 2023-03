Ripartono le registrazioni di Uomini e donne: questo lunedì 6 marzo i protagonisti della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi si ritroveranno di nuovo in studio per le riprese di questa fortunatissima edizione del talk show che giungerà al termine entro il prossimo maggio.

E, al centro della nuova registrazione di questa settimana, ci sarà in primis la scelta finale di tronista Federico Nicotera, chiamato a lasciare la trasmissione.

L'addio di Federico Nicotera nella nuova registrazione Uomini e donne del 6 marzo

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne riprenderà in televisione il prossimo lunedì 6 marzo con la messa in onda della prima puntata dopo lo stop dovuto al lutto che ha colpito Maria De Filippi.

In seguito alla morte di Maurizio Costanzo, i vertici del Biscione hanno scelto di sospendere la messa in onda della trasmissione pomeridiana di Canale 5 che, in questi giorni, è stata sostituita da film e fiction in replica.

Maria De Filippi ha interrotto anche le registrazioni del suo seguitissimo talk show del pomeriggio Mediaset ma, la prossima settimana, riprenderà regolarmente i suoi impegni col piccolo schermo.

Lunedì 6 marzo è prevista la nuova registrazione di Uomini e donne e, al centro dell'attenzione, ci sarà la scelta finale del tronista Federico Nicotera.

Arriva la scelta finale di Federico a Uomini e donne

Per lui, infatti, arriverà il momento di congedarsi dalla trasmissione del primo pomeriggio di Canale 5 e svelare così il nome della persona con la quale intende costruire un futuro fuori dalla trasmissione Mediaset.

Due le ragazze che sono riuscite a far breccia nel cuore del tronista e che, ad oggi, si giocheranno il tutto per tutto al rush finale.

Trattasi di Alice e Carola che, pur essendo molto differenti l'una dall'altra, hanno saputo far breccia nel cuore del giovane tronista romano.

Di conseguenza, con la scelta finale di Federico si assisterà all'uscita di scena del tronista dal cast della trasmissione del primo pomeriggio di Maria De Filippi.

Federico lascia la trasmissione nella registrazione di Uomini e donne del 6 marzo

Nelle ultime registrazioni, però, c'è stata già la presentazione di un nuovo tronista: trattasi di Luca Daffrè, ben noto al pubblico del talk show pomeridiano Mediaset.

In passato, infatti, Luca aveva avuto la possibilità di mettersi in gioco come corteggiatore e più recentemente ha partecipato anche ad una edizione dell'Isola dei famosi condotta da Ilary Blasi su Canale 5, dove si è classificato al secondo posto.

Sarà Luca, quindi, a prendere il posto di Federico Nicotera in studio ma non si esclude che nel corso delle prossime registrazioni di questa stagione, possano esserci anche delle ulteriori new entry nel cast.