Il settimo capitolo de Il Paradiso delle Signore viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1, nonché in streaming su RaiPlay. L'amore reciproco tra Gloria Moreau (Lara Komar) ed Ezio Colombo (Massimo Poggio) è una certezza oramai da diversi episodi dello sceneggiato targato Giannandrea Pecorelli, ma a inficiare il loro sogno sentimentale c'è Veronica Zanatta (Valentina Bartolo), attuale compagna di Teresio. Quest'ultimo, dopo aver giurato amore eterno alla moglie, aveva promesso alla stessa che avrebbe lasciato Veronica ma, complice l'inattesa gravidanza di Gemma (Gaia Bavaro), tale dialogo tra i due era stato procrastinato.

La capo commessa, pur accettando l'idea di Ezio di rinviare la rottura con la compagna, deciderà di cambiare radicalmente esistenza partendo alla volta degli Stati Uniti, in modo da poter stare assieme alla figlia Stefania (Grace Ambrose). Alla luce di tale drastica scelta, Teresio potrebbe comprendere che, qualora Moreau partisse per l'America, avrebbe buone probabilità di perderla per sempre, quindi potrebbe tentare di bloccare la partenza della moglie giurandole di lasciare Veronica nell'immediato.

Ezio e Gloria si concederanno un'altra notte di passione

Le anticipazioni della soap opera di stampo Rai, per ciò che concerne gli episodi che andranno in onda da lunedì 20 a venerdì 24 marzo, riportano che Gemma dirà a Roberto di voler accettare la proposta avanzatale da Ezio e Veronica, la quale consiste nell'affidare il suo bimbo ai genitori, così da evitare di essere etichettata come ragazza madre dalla società.

Gloria non riuscirà più a sperare in un ritorno con Ezio, quindi proverà ad attuare una manovra d'allontanamento dal signor Colombo, tentativo che avrà l'effetto opposto, coi due che trascorreranno una nuova notte di passione.

Ezio, non riuscendo a ignorare la parentesi focosa con Moreau, opererà una scelta definitiva su Veronica e Gemma.

La capo commessa, dopo essersi confidata con Armando Ferraris (Pietro Genuardi), comunicherà che a breve partirà per gli Stati Uniti.

Teresio potrebbe bloccare la partenza di Gloria giurandole di lasciare Veronica

Ezio, come anticipato, aveva già promesso a Gloria di lasciare Veronica, in modo che potessero vivere il loro sogno d'amore, ma la delicata situazione di Gemma aveva rovinato i piani della coppia segreta.

Considerando, però, che nei prossimi episodi Moreau dichiarerà di voler lasciare Milano per partire per l'America, ecco che Teresio potrebbe a quel punto nutrire il serio timore di perdere per sempre colei per la quale prova un profondo amore.

Smosso dal desiderio di evitare di perderla, Ezio potrebbe bloccare la partenza oltreoceano di Gloria giurandole di lasciare Veronica nell'immediato.