Il Paradiso delle Signore è uno degli sceneggiati più seguiti dal popolo italiano. Nel bel mezzo della sua settima stagione, la soap pomeridiana anni '60 ha, ovviamente, regalato molti momenti spiazzanti e scioccanti nel corso degli anni, con membri del cast che vanno e vengono per motivi incentrati sulla narrazione, motivi personali. Ma lo sceneggiato di successo targato Rai ha davvero scosso i fedelissimi telespettatori con la storia della gravidanza di Gemma e sulla scelta drastica di Veronica ed Ezio. In mezzo a questi drammi, l’episodio 121 andato in onda lunedì 13 marzo ha regalato anche alcune scene appetitose, che hanno raccolto una marea di reazioni dei fan: "Più scene Salvira".

Il Paradiso delle Signore, Gemma inveisce contro Ezio

Nel corso dell’episodio della settima stagione de Il Paradiso delle Signore trasmesso il 13 marzo su Rai 1, i telespettatori hanno assistito a una discussione parecchio accesa tra Gemma, Veronica ed Ezio. Questi ultimi due hanno passato tutto il weekend a convincere la giovane Zanatta ad accettare la loro proposta. In che cosa consiste? Praticamente Veronica per i prossimi 9 mesi fingerà di essere in dolce attesa, mentre Gemma starà al convento. Quando il bambino nascerà, Ezio e Veronica fingeranno di essere i suoi genitori e Gemma sua sorella. La giovane Zanatta, però, non ha nessuna intenzione di prendere parte a questa farsa, perché non le sembra giusto fingere per tutta la vita di essere la sorella di suo figlio.

E prima di andare a lavoro ha inveito contro il signor Colombo: "Non permetterò a nessuno di dirmi cosa devo fare e tu non sei nemmeno mio padre". Parecchie sono state le reazioni social davanti a questa scena.

Le reazioni dei fan: 'Gemma ha ragione'

Per molti seguaci de Il Paradiso delle Signore, questo episodio è iniziato nel migliore dei modi, infatti, hanno apprezzato tantissimo la scena dove Gemma umilia Ezio.

Nei loro post di approvazione, un utente ha commentato: "Gemma fa paura quando si arrabbia, però ha ragione". C'è anche chi ha definito la giovane Zanatta più matura degli adulti e chi ha voluto dedicarle una standing ovation per aver asfaltato il padre di Stefania: "Gemma sei tutti noi".

Gloria dà una brutta notizia ad Armando

Una delle scene poco apprezzate del 121esimo episodio de Il Paradiso delle Signore, secondo il popolo social, è quella tra Gloria e Armando. La capocommessa ha confessato al suo migliore amico che lei ed Ezio hanno deciso di comune accordo di troncare la loro relazione. Il capo magazziniere Ferraris è rimasto di sasso e ha cercato di scoprire il vero motivo della loro drastica decisione: "Non posso credere che ti abbia raccontato tante bugie per infilarsi di nuovo nel tuo letto". Davanti a questa affermazione, la capocommessa ha alzato il tono di voce: "Lui deve proteggere Gemma e Veronica".

Alcuni utenti social hanno apprezzato il fatto che Gloria non abbia detto ad Armando della gravidanza di Gemma, altri invece hanno fatto notare che il signor Ferraris ha un’espressione scocciata ogni volta che si ritrova davanti la capocommessa Moreau.

"Il povero Armando sperava che le lamentele fossero finite - ha commentato in modo ironico un utente social – E, invece, figliolo devi resistere ancora un po'".

Il Paradiso delle Signore, Salvatore ed Elvira fanno divertire i fan

La scena più divertente, invece, è stata quella tra Salvatore Amato ed Elvira Gallo. Durante la lezione di guida, la giovane Gallo ha messo in moto la macchina e ha rovesciato le cassette di frutta e verdura. Il fruttivendolo è rimasto senza parole e Salvatore lo ha rincuorato, dicendo che Elvira è la prima volta che guida. La giovane Venere, presa dallo sconforto, ha pensato di lasciar perdere tutto ma Salvatore, tenendo il cornetto rosso tra le dita, l’ha incoraggiata a non mollare.

Non so cosa commentare prima in questa scena, è stata troppo divertente ma anche dolce. Ho percepito il panico di Elvira quando Salvo si è avvicinato così tanto ✈️ e ho riso troppo per la cassette di frutta e il cornetto ✈️

7x121#ilparadisodellesignore pic.twitter.com/SXHHmAUJh0 — fra🐣 (@nonspegnermi) March 13, 2023

Gli utenti social si sono divertiti molto ad assistere a questa lezione di guida, c’è chi ha fatto i salti di gioia e chi ha preteso più scene Salvira, nome usato per indicare la coppia Salvatore-Elvira. Secondo un follower della soap pomeridiana di Rai 1, tra questi due personaggi c'è alchimia, semplicità, sono perfetti l'uno per l’altra: "Una ventata d’aria fresca per questo daily".