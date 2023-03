Cosa succederà nelle ultime puntate de Il Commissario Ricciardi 2 su Rai 1? L'appuntamento con la fiction che vede protagonista Lino Guanciale si avvia verso il gran finale di questa seconda stagione, che sta registrando buoni ascolti in prime time.

Il prossimo 20 e 21 marzo andranno in onda le puntate conclusive di questa stagione: Il Commissario Ricciardi chiuderà in anticipo con un raddoppio speciale in prime time per la gioia dei fan, che finalmente potranno vedere come si evolveranno le vicende del commissario e quelle della sua amata Enrica.

Ricciardi indaga sulla morte di un commerciante: anticipazioni Il Commissario Ricciardi 2 ultime puntate

Le anticipazioni de Il Commissario Ricciardi 2, in onda lunedì 20 marzo in prime time, rivelano che un commerciante di tessuti verrà ritrovato senza vita e la sua morte sarà avvolta nel mistero.

Eppure in città tutti sembreranno avere le idee chiare su chi sia l'artefice di questo brutale omicidio che ha spezzato la vita a Costantino.

I sospetti si concentreranno su Vincenzo Sannino, un pugile emigrato in America e rientrato in città per amore della moglie del commerciante ucciso.

Ricciardi, però, deciderà di non fidarsi di questi sospetti e vorrà andare a fondo per cercare di arrivare alla verità dei fatti.

Enrica verso le nozze: anticipazioni Ricciardi 2 del 20 e 21 marzo

Intanto a casa Colombo ferveranno i preparativi per il compleanno di Enrica. Le anticipazioni sulla fiction del 20 marzo rivelano che a tal proposito Manfredi deciderà di farsi avanti per chiedere la mano della ragazza e proporle ufficialmente di sposarlo.

Le anticipazioni dell'ultima puntata in onda martedì 21 marzo in prime time rivelano che il commissario si ritroverà a dover indagare su un omicidio avvenuto a teatro.

Un attore sparerà in scena alla moglie: lo prevede il copione, ma in realtà qualcuno sostituirà il proiettile a salve con uno vero.

Intanto Ricciardi, si preparerà a fare i conti con un nuovo disegno del destino, che finirà per avere delle conseguenze importanti sia sulla sua vita che su quella delle persone vicine a lui.

Silenzio dalla Rai sulla terza stagione de Il Commissario Ricciardi 2

Calerà così il sipario sulla seconda stagione di Ricciardi, che al debutto ha superato la soglia dei quattro milioni di spettatori in prime time, toccando punte del 22% di share.

Al momento, però, non si hanno ancora notizie e conferme certe sul destino della Serie TV: la Rai non si è ancora espressa sulla terza stagione, motivo per il quale bisognerà attendere le direttive di Rai Fiction per scoprire se ci sarà o meno un nuovo ciclo di appuntamenti destinato al prime time di Rai 1.