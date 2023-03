L’episodio della settima stagione de Il Paradiso delle Signore andato in onda venerdì 10 marzo su Rai 1, è stato molto avvincente ed emozionante. Sui social si leggono diverse reazioni da parte degli spettatori che hanno guardato questo episodio. Due sono state le scene che hanno attirato in particolare attenzione: il confronto tra Adelaide di Sant’Erasmo e Ludovica Brancia e quello tra Gemma Zanatta e Roberto Landi.

Il Paradiso delle Signore, Adelaide risponde per le rime a Ludovica

Nel 120° episodio de Il Paradiso delle Signore i follower hanno assistito al confronto tra Adelaide di Sant'Erasmo e Ludovica Brancia.

Quest’ultima ha fatto sapere alla contessa di essersi sentita tradita da lei, per non averle detto nulla sulla natura del suo rapporto con Marcello Barbieri. La presidentessa del Circolo milanese ha messo in chiaro che lei e il signor Barbieri lavorano insieme da mesi e che sono soci in affari. Ha aggiunto che apprezza molto il suo carattere, il suo ottimismo, la sua forza d’animo e che, grazie a queste virtù, Marcello ha conquistato un posto nella sua vita. Ha concluso il discorso, dicendo che quando si tratta della sua vita privata preferisce non essere molto diretta. I telespettatori si sono uniti sui social per esprimere il proprio parere in merito a questa scena.

Fan de Il Paradiso delle Signore contro la giovane Brancia: 'Sei ridicola'

C’è chi ha dato ragione a Ludovica, perché Adelaide da amica avrebbe dovuto informarla del rapporto che si è creato tra lei e Marcello. Inoltre, ha aggiunto che la gelosia della giovane Brancia non ha senso, se non quello di provare ancora forti sentimenti per il suo ex compagno.

Altri utenti social, invece, si sono schierati dalla parte della contessa di Sant’Erasmo: "Ludovica sei ridicola". C’è chi ha messo in evidenza una scorrettezza che Ludovica aveva fatto ad Adelaide: "Da che pulpito viene la predica, proprio lei che ha nascosto il bacio tra Flora e Umberto", e chi ha sostenuto che la giovane Brancia non aveva nessun diritto di sapere qualcosa sulla vita privata del suo ex compagno.

Il Paradiso delle Signore, fan si sciolgono davanti alla scena tra Gemma e Roberto

Una delle scene più belle e dolci dell’episodio de Il Paradiso delle Signore del 10 marzo è stata quella tra Roberto Landi e Gemma Zanatta. Il pubblicista, dopo aver capito che la sua migliore amica gli ha nascosto la gravidanza, le ha chiesto maggiori spiegazioni. In lacrime, la Venere Zanatta ha ammesso di essere in dolce attesa, di sentirsi un'idiota e di aver commesso un grosso sbaglio. Il signor Landi l’ha rassicurata, l’ha fatta sentire amata: "Hai me e lo sai che puoi chiedermi tutto". La scena di questi due grandi amici si è conclusa con un affettuoso abbraccio.

Questa scena ha intenerito i cuori dei seguaci dello sceneggiato italiano anni ’60, infatti, molti utenti social hanno più o meno pensato la stessa cosa: "Una persona come Roberto al mio fianco, per favore", "Necessito di un Roberto nella mia vita".

Un altro fan ha sostenuto che l’amicizia tra il signor Landi e la signorina Zanatta è forse l’unica cosa sensata della settima stagione de Il Paradiso delle Signore.