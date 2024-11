L'oroscopo di giovedì 14 novembre invita i nati dell’Ariete a non farsi rovinare la vita dai dubbi, complessi ed errori del passato e prevede come voto un 10 in pagella per il Toro e il Cancro, che vivranno una 24 ore particolarmente positiva.

Di seguito tutti i dettagli.

L'oroscopo del giorno 14 novembre e gli stati d'animo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Cercate di non farvi sopraffare da dubbi, complessi e possibili fallimenti legati al passato. C’è il rischio che vi paralizzino e vi facciano dubitare di voi stessi e di tutto. Il vostro desiderio di progresso cambia i vostri rapporti con gli altri, saprete anche farvi perdonare vecchi errori.

Queste esperienze arricchiranno la vostra percezione degli altri e il vostro know-how sociale. Voto: 6

Toro – Non perdete tempo a cavillare su dettagli di poco conto e inutili. Avete di meglio da fare! Avreste bisogno di isolarvi dai rumori assordanti e dalla frenesia della vostra vita quotidiana per ritrovare tutte le vostre energie. Una pausa dal mondo sarebbe cosa gradita. In questo periodo sarete molto comunicativi e preferirete stare comodi in termini di abbigliamento. Questo vi permetterà di risolvere eventuali malintesi e ritrovare l’armonia relazionale. Potrete anche approfittarne per compiere passi da gigante, negoziare in modo costruttivo e portare avanti i vostri progetti. Voto: 10

Gemelli – Siete convinti che tra voi e i vostri superiori ci sia poca complicità, una scarsa comprensione e comunicazione.

Fate attenzione a non incolpare nessuno e magari preferite ascoltare piuttosto che rischiare di dire troppo. È un buon momento per iniziare qualcosa che vi sta a cuore, l’energia non vi manca e i vostri talenti sono messi in mostra grazie alla vostra forte determinazione. Siete un po’ egocentrici, ma pieni di buona volontà.

Voto: 7

Cancro – L’affetto sincero che si percepisce nei vostri rapporti familiari e sociali vi darà lo slancio per superare le vostre paure. Sarebbe bene, però, concedersi più tempo per sé stessi, in tutta tranquillità. Concedetevi una piccola pausa di benessere. In questo periodo siete determinati a evolvervi e ad affrontare nuovi compiti.

Le stelle vi offrono l’occasione di cambiare molte cose in meglio, non lasciatevela sfuggire! Inoltre avete tutte le carte in mano per preservare gli equilibri relazionali e raccogliere grandi soddisfazioni. Voto: 10

Gli umori zodiacali durante la giornata di giovedì 14 novembre: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Dovrete essere più ricettivi agli stati d'animo di chi vi circonda per poterli comprendere, senza malintesi. Non restate in silenzio e fate le domande giuste. È possibile che qualcuno stia cercando di influenzarvi approfittando dei vostri buoni sentimenti. Ricordatevi che ogni adulatore vive a spese di chi lo ascolta, state in guardia e difendete i vostri interessi con tutta la vostra generosità o i vostri impulsi.

Voto: 6

Vergine – Saprete sfruttare a vostro vantaggio le circostanze insolite che incontrerete sul vostro percorso. Non è ancora il momento giusto per abbattere le montagne, siate misurati e saggi nelle vostre azioni e scelte, non paragonatevi agli altri! La vostra mente è vivace, ma si annoia presto, dovrete mettere seriamente in ordine le vostre idee traboccanti, a volte geniali, spesso utopiche, sempre dinamiche. Tutto quello che dovete fare è gestire le energie che servono per raggiungere i vostri obiettivi. Voto: 5

Bilancia – Brillare, abbagliare, conquistare, è emozionante ma forse faticoso? Durante questa giornata esaltante, difficilmente avrete il tempo di respirare. Assicuratevi di essere compresi chiaramente dalle persone che vi stanno attorno.

Alcuni dei vostri interventi potrebbero infatti accendere discussioni o portare malumori nella vostra vita e in quella degli altri. Ecco perché preferite rimanere in silenzio piuttosto che essere schiacciati da coloro che hanno la mentalità chiusa e retrograda. Voto: 5

Scorpione – Il vostro ottimismo vi guida nella giusta direzione, sarete ben ispirati a seguire il vostro istinto nelle questioni di vitale importanza. Sarete più ricettivi alle atmosfere che vi circondano; se regna l'agitazione, optate per la calma! Le situazioni che vivrete in questo periodo sono ricche di ottimismo e opportunità imperdibili. Questa piacevole atmosfera calmerà il vostro cuore e vi farà venire voglia di concedervi molteplici piaceri.

Godetevi semplicemente la vita! Voto: 9

La giornata di giovedì 14 novembre secondo gli astri: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Metterete le vostre preoccupazioni in stand-by per godervi la vita il più possibile. Portate gli altri con voi! Avete bisogno di riposo e di esercizio, riprendete un'attività sportiva. C'è da aspettarsi qualche cambiamento, questo è il momento di lanciare i vostri progetti, siate aperti alle proposte che vi vengono fatte, ci sono più idee in più teste che in una sola, dovreste ripeterlo più spesso a voi stessi. Voto: 6,5

Capricorno – Non forzatevi a interpretare un ruolo che non vi si addice. La vostra autenticità è la vostra migliore risorsa. Risparmiate saggiamente le vostre energie, sarebbe positivo alleviare lo stress con l'attività fisica.

Portate il vostro buon umore e la vostra vivacità in tutto quello che fate. Avete tutto quello che vi serve per vincere grandi sfide. Le vostre capacità interpersonali vi apriranno tutte le porte e le vostre azioni si dimostreranno altamente efficaci. Voto: 9,5

Acquario – Non sarete affatto disposti a collaborare in modo costruttivo in questa giornata. Siete fin troppo vendicativi. Fareste bene a rilassarvi e ad ascoltare di più i vostri bisogni primari senza farvi bruciare dall’orgoglio. L'Oroscopo consiglia di fare molta attenzione a non fare promesse che non potete mantenere. Cercate di non andare oltre i vostri limiti, fate quello che potete, ma non di più. Altrimenti rischiate di essere sopraffatti da un sentimento di mancanza e frustrazione.

Voto: 4

Pesci – Una giornata all’insegna del divertimento. Avrete il dono di attirare molte cose positive e salutari, il vostro fascino vi apre tutte le porte! Se lavorate per tenere a bada la vostra impazienza, avrete tanti vantaggi. Il vostro crescente ottimismo rafforza la vostra energia. Avete risorse straordinarie a vostra disposizione per condividere le vostre idee e convincere chi vi è vicino della validità dei vostri progetti. Avete un grande desiderio di raggiungere i vostri traguardi, contro ogni previsione, ma allo stesso tempo vorreste avere una spalla di supporto. Voto: 8