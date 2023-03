La soap opera Il Paradiso delle signore, che racconta le vicissitudini delle commesse di un negozio di Milano degli anni Sessanta, continua ad appassionare. Negli episodi in onda il 20 e 21 marzo 2023 Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina) sarà ai ferri corti con i parenti Tancredi (Flavio Parenti) e Matilde Frigerio (Chiara Baschetti): i due coniugi si vedranno costretti a smettere di alloggiare a Villa Guarnieri su ordine della contessa, in quanto verranno cacciati in malo modo.

Il Paradiso delle signore, del 20 marzo: Adelaide si schiera dalla parte di Vittorio

Le anticipazioni della 126esima puntata, che verrà trasmessa su Rai 1 lunedì 20 marzo, raccontano che in vista dell’apertura della nuova galleria di vestiti, Vittorio e Roberto saranno pronti contro la concorrenza [VIDEO].

Nel contempo Adelaide prenderà una presa di posizione schierandosi dalla parte di Conti: la contessa manderà via Tancredi e Matilde da Villa Guarnieri, in quanto li considera dei traditori.

Intanto Vito (Elia Tedesco) riceverà una spiacevole notizia: la sua azienda in Australia sta attraversando dei problemi.

Flora (Lucrezia Massari) spiazzerà Vittorio (Alessandro Tersigni) dicendogli di voler lasciare il Paradiso per lavorare nel negozio del compagno Umberto (Roberto Farnesi).

Puntata del 21 marzo: Gloria ed Ezio di nuovo vicini

Nel 127esimo episodio in onda martedì 21 marzo Vito, per salvare la sua azienda, non sarà sincero con Maria (Chiara Russo). A proposito di Lamantia, la venere Irene (Francesca Del Fa) si insospettirà quando lo vedrà con una ragazza: Cipriani chiederà ad Alfredo (Gabriele Anagni) di fare delle ricerche per scoprire chi sia la misteriosa fanciulla.

Vittorio metterà al corrente le sue dipendenti dell’allontanamento di Flora e Matilde dal lussuoso negozio di Milano.

Gloria (Lara Komar) si rassegnerà, visto che crederà di non avere più alcuna speranza di tornare con Ezio (Massimo Poggio): a far riavvicinare i genitori di Stefania sarà ancora una volta il destino.

Riassunto puntate dal 13 al 17 marzo: Ludovica accetta di sposare Ferdinando

Nelle puntate precedenti in onda dal 13 al 17 marzo, Don Saverio (Andrea Lolli) permette alla nipote Clara (Elvira Camarrone) di seguire il suo sogno per il ciclismo. Gemma (Gaia Bavaro) è pronta a crescere da sola il bimbo che porterà in grembo: a cercare di farle cambiare idea ci pensa la madre Veronica (Valentina Bartolo). Ludovica (Giulia Arena), dopo un’iniziale titubanza, accetta di sposare Ferdinando (Fabio Fulco). Irene ammette a Maria (Chiara Russo) di avere una relazione con Alfredo, invece Elvira (Clara Danese) non supera l’esame pratico di scuola guida. Successivamente Matilde rifiuta una proposta di lavoro di Vittorio, dicendogli che suo marito Tancredi ha per lei altri progetti imprenditoriali.