Nuove complicazioni sono in dirittura d’arrivo nelle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda fino al prossimo 24 marzo 2023. L’attenzione continuerà ad essere centrata anche su Gemma Zanatta, la quale ha scoperto di essere in dolce attesa. Trovandosi in una situazione assolutamente delicata, la ragazza dovrà decidere sul da farsi in merito al nascituro. Se sua madre le ha già offerto una soluzione, sembra proprio che prossimamente qualcun altro interverrà facendo una spiazzante proposta alla giovane Zanatta. Si tratta di Roberto Landi e a rivelarlo sono proprio le anticipazioni delle prossime vicende della daily soap di mamma Rai.

Il paradiso delle signore 7, Ezio e Gloria vogliono chiudere Gemma in convento e adottare suo figlio

Secondo le prossime puntate de Il paradiso delle signore Gemma finirà per accettare la soluzione offerta da sua madre e il suo compagno. Nella puntata del 10 marzo, infatti, si è appreso che Veronica ed Ezio vogliono far soggiornare la ragazza in convento per tutta la durata della gestazione e fingere, allo stesso tempo, che ad essere incinta sia Zanatta Senior.

Almeno all’inizio, Gemma non sarà d’accordo, ma attraverso le anticipazioni dal 20 al 24 marzo si apprende che cambierà idea, finendo per accettare di dare via il suo stesso figlio. Roberto Landi, che è un grande amico della ragazza, verrà messo al corrente dei suoi patemi.

Spoiler Il paradiso delle signore, Roberto vede Gemma in abito da sposa e ha un’illuminazione

Nel frattempo Roberto e Mario dovranno fare i conti con una doccia fredda che metterà un freno al loro sogno di aprire un locale insieme. I due, infatti, necessitano di soldi per mettere in atto questo progetto.

Le anticipazioni de Il paradiso delle signore, in onda nella penultima settimana di marzo 2023 dicono che quando il pubblicitario Landi vedrà Gemma con addosso lo stesso abito da sposa indossato durante una sfilata, sarà colto da un’improvvisa illuminazione.

Gli spoiler parlano di un qualcosa che potrebbe cambiare le vite di Roberto e Zanatta. Che si tratti di una proposta di matrimonio? Non è da escludere questa ipotesi.

Anche i fan de Il paradiso delle signore pensano che Roberto potrebbe chiedere la mano a Gemma

Anche i fan della celebre daily soap hanno il sentore che tra il pubblicitario e la Venere incinta possa esserci un matrimonio.

Sui social non si risparmiano i commenti di chi sostiene che, per riparare alla gravidanza non programmata della giovane Zanatta, Roberto possa chiederle di convolare a nozze.

E davanti all’ipotesi del matrimonio c’è chi storce il naso, trovando la situazione “inaccettabile” per Mario. Nel caso in cui Landi dovesse veramente arrivare al punto di chiedere la mano alla sua amica incinta, come la dovrebbe prendere il suo partner? Intanto c'è chi ipotizza che il bambino che Gemma porta in grembo possa essere di Marco e non di Carlos. Non resta che attendere ulteriori sviluppi per far luce su questa complessa vicenda.