Durante l'appuntamento quotidiano con Il Paradiso delle Signore che andrà in onda martedì 7 marzo su Rai 1 alle 16:05, Vittorio si caccerà nei guai per aver scelto di pubblicare l'articolo riguardante l'educazione sessuale nella rivista del Paradiso Market. Intanto, Palma si emozionerà nel vedere le sue lettere di risposta inserite nella sezione de "la posta del cuore" del giornale. Successivamente, Roberto sarà intenzionato ad aiutare il suo compagno Mario Oradei nella realizzazione del suo sogno: aprire un locale tutto suo. Nel frattempo, Umberto apprenderà che tra Marcello e Adelaide c'è più di una semplice liaison e ne sarà molto infastidito.

Infine, Ezio scoprirà che Carlos è in procinto di sposarsi e comunicherà a Gemma di voler partire per Buenos Aires per incontrarlo.

Adelaide è sul piede di guerra con Vittorio

Nella prima parte della puntata de il Paradiso delle Signore, l'articolo di Diletta pubblicato sulla rivista dell'atelier scandalizzerà l'opinione pubblica [VIDEO] e metterà nei guai il direttore del magazzino. Infatti, Vittorio ha deciso, contrariamente al pensiero di Matilde, di dedicare la copertina del Paradiso Market alla giornalista D'ambrosio e al suo testo sull'educazione sessuale. Pertanto, la nobildonna di Sant'Erasmo sarà sul piede di guerra con il dottor Conti e temerà per la buona immagine del negozio di moda.

Intanto, la signora Rizzo raggiungerà il suo obiettivo: le sue lettere di risposta verranno pubblicate ne "la posta del cuore". La mamma di Francesco sarà molto emozionata e orgogliosa del lavoro che sta svolgendo.

Roberto vuole aiutare Mario ad aprire un locale

Roberto deciderà di aiutare il suo compagno Mario a realizzare il suo sogno: aprire un locale tutto suo.

Inoltre, il pubblicitario del Paradiso avrà un piano ben preciso in mente per sostenere Oradei nel progetto. Successivamente, Umberto capirà che tra Adelaide e Marcello c'è un legame molto più profondo [VIDEO] di una semplice amicizia professionale. Pertanto, il commendatore Guarnieri inizierà ad essere infastidito del rapporto sentimentale dei due.

Nel frattempo, Elvira chiederà aiuto a Salvatore per prendere la patente di guida.

Ezio vuole recarsi a Buenos Aires per incontrare Carlos

Nella parte finale della puntata de il Paradiso, Ezio scoprirà che il giovane Garcia si trova in Argentina ed è in procinto di convolare a nozze con una ragazza decisa, per lui, dalla sua famiglia. Per questo motivo, Ezio comunicherà la notizia a Gemma e le confiderà di voler recarsi a Buenos Aires per poter incontrare Carlos. L'obiettivo del papà di Stefania sarà quello di far riflettere il ragazzo affinché possa prendersi le proprie responsabilità sulla sua futura paternità.