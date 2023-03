Nel corso della puntata della seconda stagione di Terra Amara che andrà in onda martedì 7 marzo su Canale 5 alle 14:10, Mujgan apprenderà che la sua famiglia non vorrà prendere parte al funerale del signor Hekimoglu e ne sarà molto addolorata. Intanto, Gaffur racconterà ad Hatip che si sta recando da Kamer per ritirare alcuni soldi che serviranno alla signora Hunkar. Inoltre, il compagno di Sermin userà questa informazione per derubare Gaffur e metterlo nei guai. Successivamente, il capomastro della famiglia Yaman chiederà un prestito all'assassino di Cengaver, ma questi lo incastrerà facendogli firmare una cambiale.

Infine, Yilmaz scoprirà il colpevole che ha spinto Behzat al suicidio.

Mujgan è addolorata per la morte di suo padre

Nella prima parte della puntata di Terra Amara, Mujgan soffrirà molto per la morte di suo padre, nonostante fosse contrario al suo matrimonio con Yilmaz. Inoltre, la dottoressa di Adana non potrà contare su sua madre e suo fratello per condividere il proprio dolore poiché questi decideranno di partecipare ai funerali del loro parente. Infatti, Behzat si è suicidato in seguito ad alcune pressioni proveniente da misteriosi uomini che lo ricattavano per qualcosa successo in passato.

Intanto, Hunkar ordinerà a Gaffur di recarsi dal signor Kamer per riscuotere la lauta somma di denaro che le servirà per provare a corrompere il procuratore Julide e salvare Demir dalla massima pena del pubblico ministero.

Gaffur viene incastrato da Hatip

Gaffur andrà a ritirare i soldi per la signora Yaman, ma durante il tragitto incontrerà Hatip al quale racconterà il compito assegnatogli dalla matrona di Cukurova. Tuttavia, l'uomo approfitterà della buona fede del fratello di Gulten per tendergli un agguato e derubarlo del denaro ottenuto durante la strada di ritorno.

Successivamente, il marito di Saniye chiederà proprio al suo aguzzino un aiuto per non deludere le aspettative di Hunkar. Nello specifico, il capo mastro della famiglia Yaman chiederà un prestito al signor Aga. Quest'ultimo, però, lo incastrerà facendogli firmare una cambiale per tenerlo in pugno.

Riassunto puntata precedente di Terra Amara: Demir si pente

Nella puntata precedente di Terra Amara che è andata in onda lunedì 6 marzo, Demir si è pentito per il male causato a sua moglie durante il loro matrimonio e le ha chiesto perdono. Così, la signora Altun gli ha promesso che l'avrebbe aspettato fuori a prescindere dalla condanna. Nel contempo, la signora Hunkar si è occupata di smentire le dicerie di Cukurova sulla sua famiglia, secondo le quali, gli Yaman stanno perdendo il potere che avevano una volta.