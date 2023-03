Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore in programma dal 3 al 7 aprile 2023 in prima visione assoluta su Rai 1, rivelano che ci sarà la resa dei conti per Marco.

Dopo il suo ritorno sibillino in città, il giornalista sarà chiamato a far chiarezza su quanto sta succedendo nella sua vita sentimentale e per la prima volta confesserà la verità sulla sua relazione con Stefania.

Spazio anche alle vicende di Ezio che, dopo aver appreso la notizia della rottura tra Marco e Stefania, deciderà di indagare per scoprire bene cosa sta succedendo.

Marco confessa la sua verità su Stefania: anticipazioni Il Paradiso al 7 aprile

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore in programma nel corso della settimana 3-7 aprile 2023, rivelano che Marco comunicherà il perché del suo ritorno.

Il ragazzo, interpellato dal fratello Tancredi, confesserà che la sua relazione con Stefania non è andata a buon fine: i due hanno scelto di dirsi addio in maniera definitiva e quindi mettere una pietra sopra a quello che c'è stato tra di loro nel corso di questi mesi.

Un duro colpo per Marco che, ovviamente, non nasconderà la sua sofferenza per quanto è successo ma cercherà comunque di darsi forza per andare avanti e cercare così di voltare pagina.

Tuttavia, sul perché della fine di questa relazione, aleggerà ancora un'aura di mistero: in questo caso, però, sarà Ezio a voler vederci chiaro.

Ezio scopre la verità su Marco e Stefania: anticipazioni Il Paradiso delle signore al 7 aprile

Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore fino al 7 aprile, rivelano che il papà di Stefania scoprirà il perché della fine di questa relazione tra sua figlia e Marco.

Al momento, però, il motivo risulta essere ancora top secret e sarà svelato solo nel corso delle puntate che andranno poi in onda su Rai 1.

Intanto, però, Ezio e Veronica decideranno di tacere la verità sulla fine di questa relazione a Gemma, ex fidanzata di Marco. Per quale motivo non vogliono che la venere venga informata di quello che sta succedendo nella vita della sua sorellastra?

Vittorio Conti messo in crisi: anticipazioni Il Paradiso al 7 aprile 2023

In attesa di scoprire quali saranno i nuovi risvolti di questa intricata vicenda, le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore fino al 7 aprile 2023, rivelano che ci sarà spazio anche per la decisione di Umberto di voler vendere il Paradiso Market.

Il commendatore Guarnieri non vuole più essere a capo della rivista e metterà al corrente Vittorio, per chiedergli se è interessato ad acquistare le sue quote per la gestione del Paradiso Market.

Una richiesta che, tuttavia, verrà accompagnata da una certa fretta: Umberto concederà pochissimo tempo a Conti per riflettere e maturare così la sua decisione finale, motivo per il quale l'uomo si ritroverà messo in profonda crisi.

Maria scopre la verità su Francesco: anticipazioni Il Paradiso delle signore

Spazio anche alle vicende di Maria: in queste nuove puntate della soap opera pomeridiana di Rai 1, la ragazza si ritroverà a dover fare i conti con un bel po' di grane da risolvere.

Da un lato, infatti, si ritroverà a dover affrontare le bugie di Vito che la metteranno a durissima prova e dall'altro dovrà fare i conti con la lettera d'amore che le verrà scritta da Francesco.

Il suo giovane aiutante deciderà di uscire allo scoperto e per la prima volta confesserà di essersi innamorato della stilista.