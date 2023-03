A poche settimane dall'inizio dell'Isola dei Famosi, il settimanale Nuovo Tv ha lanciato un presunto retroscena su un concorrente: pare che un noto cantante di origini campane abbia infatti superato il provino senza però essere ben visto dagli altri naufraghi.

Il motivo? Avrebbe una sudorazione eccessiva, emanerebbe dunque un pessimo odore. In passato, tale artista sarebbe stato scartato anche da un altro programma per lo stesso motivo.

L'indiscrezione

Sul settimanale diretto da Riccardo Signoretti, si legge dunque di un presunto retroscena sul cast dell'Isola dei Famosi.

Un concorrente sarebbe stato selezionato per partecipare ma non sarebbe ben voluto dagli altri: 'Ha un problema serio il famoso cantante campano. Non riesce a contenere la sudorazione e l’odore, più che la fama, lo precede. Un marchio di fabbrica che si vede e si sente' scrive il settimanale Nuovo Tv.

Il presunto retroscena legato al passato

Ma non è tutto, sempre sulle pagine di Nuovo Tv si legge anche di un presunto retroscena legato al passato dell'artista: 'Di recente lo avevano contattato per un Reality Show, ma gli altri concorrenti in gara si sono ribellati solo al pensiero. Una gentil donna ha persino minacciato di ritirarsi, così hanno ritirato la proposta di lui. Aiutino? Veste casual'.

Al riguardo ovviamente non è arrivata alcuna conferma ufficiale da parte del programma, non vi è dunque certezza che non si tratti di una fake news.

Isola dei Famosi: il possibile cast scelto da Blasi

La nuova edizione dell'Isola dei Famosi partirà il 17 aprile prossimo: messa in onda su Canale 5, alla conduzione confermatissima Ilary Blasi.

Nel ruolo di opinionista ci sarà sempre Vladimir Luxuria, mentre al suo fianco al posto di Nicola Savino è stato designato Enrico Papi.

Per quanto riguarda il cast non c'è ancora nulla di certo, ma TvBlog ha annunciato alcuni dei possibili naufraghi: Alessandro Cecchi Paone, che dovrebbe partecipare in coppia con il fidanzato Simone Antolini, Cristina Scuccia (ex Suora e vincitrice di The Voice), Pamela Camassa, Marco Mazzoli, Paolo Noise, Gianmarco Onestini (fratello di Luca Onestini), Helena Prestes, Fiore Argento (sorella di Asia), le sorelle Elga e Serena Enardu (entrambe ex troniste di Uomini e Donne), Claudia Motta, Christopher Leoni, Gianmaria Sainato e Giulia Salemi (non l'influencer italo-persiana ed ex gieffina, ma la famosa tiktoker).