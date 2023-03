L'appuntamento con Uomini e donne prosegue nel corso della giornata di venerdì 24 marzo con la messa in onda di una nuova puntata prevista nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5.

Le anticipazioni sul talk show Mediaset rivelano che ci sarà spazio per le vicende dei protagonisti del trono over, in particolar modo le dame che questa settimana saranno al centro di una nuova sfilata.

Grande assente in studio il cavaliere Riccardo Guarnieri: anche in questa puntata del talk show di Canale 5, non si parlerà di lui.

Riccardo Guarnieri assente in studio: anticipazioni Uomini e donne del 24 marzo

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione di Uomini e donne rivelano che questo venerdì 24 marzo andrà in onda l'ultimo appuntamento settimanale con il talk show Mediaset.

I telespettatori e fan del programma che, questa volta, si aspettavano di vedere il cavaliere Riccardo Guarnieri in studio, resteranno delusi.

Anche in questo appuntamento non si parlerà dell'ex fidanzato di Ida Platano, dato che non ha preso parte alla registrazione che sta andando in onda in questi giorni su Canale 5.

I motivi sull'assenza di Riccardo in studio non si conoscono: la padrona di casa Maria De Filippi non ha proferito parola sul cavaliere, così come gli opinionisti non hanno posto l'accento sul perché non fosse presente in trasmissione.

Mistero su Riccardo, nuova sfilata femminile: anticipazioni Uomini e donne 24 marzo

Il "mistero" su Riccardo Guarnieri resta: al momento, quindi, non si sa se tornerà nel corso della prossima registrazione di Uomini e donne prevista sabato 25 marzo oppure no.

I fan della trasmissione di Canale 5, però, sperano di poterlo rivedere in studio, così da scoprire anche l'evolversi della sua nuova frequentazione con una dama che da poco ha preso parte alla trasmissione e si era detta intenzionata a conoscere il cavaliere.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione nel corso delle riprese di questa settimana, le anticipazioni su Uomini e donne del 24 marzo rivelano che ci sarà spazio anche per una nuova sfilata femminile.

Una sfilata 'senza fiato': anticipazioni Uomini e donne del 24 marzo

Dopo l'ultima sfilata che ha visto protagonisti i cavalieri del trono over, questa volta saranno chiamate a scendere in campo le dame del trono over.

Il titolo della sfilata è "ti lascio senza fiato": le varie dame dovranno sbalordire e cercare di conquistare il gradimento dei cavalieri che avranno poi il compito di decretare la trionfatrice di questa settimana.

Ebbene, stando a quanto apprende Blasting News, ad avere la meglio questa volta sarà la dama Michela, una delle new entry nel parterre over, la quale riuscirà a portarsi a casa il titolo di vincitrice di questa nuova sfilata.