Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole si concentrano sulla difficile situazione di Silvia, che è all'acqua alla gola per via dei gravi problemi economici del Caffè Vulcano, preso di mira dagli attacchi social.

Ma siamo sicuri che sia tutto legato alla faccenda passata di Nunzio, ormai archiviata? A quanto pare, si verrà a sapere che dietro tutto questo caos c'è lo zampino di qualcuno ben conosciuto.

Il nome del principale sospettato è quello di Alberto Palladini, che avrebbe orchestrato tutto per mettere le mani sul Caffè Vulcano, fingendosi il salvatore di Silvia.

Ma non è finita qui.

Un posto al sole anticipazioni, Silvia mette nei guai Otello

Nelle prossime puntate di Upas, Otello non vorrà e non potrà rinunciare ad aiutare Silvia. Proprio per questo continuerà ad assillare Renato, certo che gli conceda il prestito.

Secondo le nuove anticipazioni di Un posto al sole Renato si comporterà in modo strano preoccupando Giulia e, con tutta probabilità, la causa sarà da ricondurre alle richieste asfissianti di Otello.

Nel frattempo, tutti gli amici di Silvia reputeranno molto strano il fatto che Alberto si sia offerto di rilevare a metà Caffè Vulcano, sapendo che è un affare destinato a fallire. I loro sospetti saranno fondati.

Alberto Palladini ha ingannato Silvia?

Il furbo Palladini si sta comportando in modo ambiguo. Come mai è così interessato al Caffè Vulcano? Le sue giustificazioni non sembrano reggere. Anche a Niko è sembrato strano che Alberto spendesse una cifra così importante solo per questioni affettive.

Arrivano a tal proposito indiscrezioni sui prossimi episodi di Un posto al sole che andranno in onda su Rai 3.

Pare che dietro gli attacchi social al bistrot ci sia la mano di un abile regista senza scrupoli.

Alberto potrebbe infatti aver orchestrato tutto per avere tra le mani il locale e ingannare Silvia, che non sa più a chi rivolgersi per uscire dai guai. Intanto, Clara è all'oscuro del tradimento di Palladini.

Un posto al sole nuove puntate: Clara scopre il tradimento di Alberto?

Diana ha conquistato Palladini e tra i due è iniziata una relazione. Clara è convinta che il compagno sia davvero cambiato, ma così non è.

Non è la prima volta che la povera Clara si trova davanti a un tradimento di Alberto, nonostante gli abbia dato infinite possibilità.

Nei prossimi episodi della soap, inevitabilmente, il tradimento di Alberto verrà alla luce, distruggendo le speranze di Clara di costruire una famiglia.

Questa volta però, Clara non potrà perdonare Palladini, che l'ha messa in un angolo senza nessun rispetto. Inoltre, potrebbero venire alla luce le reali motivazioni che hanno spinto Alberto a fingere di aiutare l'ingenua Silvia.