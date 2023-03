Come sta Maria De Filippi a distanza di due settimane dalla morte di Maurizio Costanzo? La conduttrice, regina indiscussa degli ascolti di casa Mediaset, in questi giorni è tornata al suo lavoro, ma a quanto pare la situazione per lei non sarebbe ancora semplice da gestire.

A svelare dei retroscena su quanto starebbe accadendo dietro le quinte ci hanno pensato alcuni collaboratori della stessa De Filippi, come riportato sulle pagine della rivista Di Più Tv.

'Starei lontana dalla televisione', il retroscena su Maria De Filippi dopo la morte di Costanzo

Maria De Filippi, dopo la perdita di Maurizio Costanzo, è ritornata ai suoi impegni televisivi e professionali.

La conduttrice ha così ripreso le registrazioni di Uomini e donne, così come quelle del pomeridiano di Amici 22, in attesa di ripartire con il serale del talent show.

Tuttavia la situazione per lei non sarebbe ancora semplice da gestire e alcuni suoi collaboratori hanno fatto sapere che a oggi sarebbe ancora molto provata.

"Per me non è per niente facile, starei volentieri lontana dalla televisione", avrebbe rivelato Maria De Filippi ad alcune persone che lavorano con lei.

'È molto, molto provata', la confessione dei collaboratori su Maria De Filippi

"Maria è molto, molto provata. Ha paura di crollare", hanno svelato ancora le persone che in questi giorni hanno avuto modo di rivederla sul lavoro dopo qualche giorno di pausa.

Una preoccupazione condivisa anche Giorgio Assumma, miglior amico di Costanzo, che si è detto preoccupato per la conduttrice.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione e quali saranno le future decisioni di Maria De Filippi, il suo ritorno in televisione dopo il lutto è stato ampiamente premiato dagli spettatori di Canale 5.

Il ritorno in tv di Maria De Filippi fa volare gli ascolti di Canale 5

Il ritorno in prime time con C'è posta per te, ad esempio, ha dominato la sfida auditel del sabato sera con una media che ha quasi sfiorato la soglia dei cinque milioni di spettatori e punte del 32% di share.

Domenica pomeriggio, invece, sono stati quasi tre milioni e mezzo gli spettatori che hanno seguito la nuova puntata del pomeridiano di Amici 22, che ha registrato il suo record stagionale con il 26% di share.

Da lunedì, invece, l'appuntamento con Uomini e donne è tornato in onda su Canale 5 riprendendosi la leadership incontrastata della fascia oraria che va dalle 14:45 alle 16:05, con una media di spettatori che ha superato la soglia dei 2,7 milioni di fedelissimi e uno share che oscilla tra il 26 e il 28%.